Дети против звезд 3 сезон: стартовали съемки нового сезона шоу – интересные подробности

Дети против звезд-3: Tayanna каталась на сапборде, а Женя Кот решал примеры

Три талантливых ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. И так – в каждом выпуске. Кто кого? Новый канал начал съемки нового сезона шоу «Дети против звезд».

Уже третий год подряд селебритис вступают в равный бой с детьми. В этом году на съемках шоу «Дети против звезд» соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова в игре «Крокодил», отвечать на вопросы викторины, стоя на балансборде. А еще демонстрировать свой талант в индивидуальном батле, а в финале проходить полосу препятствий.

Дети против звезд-3: Tayanna каталась на сапборде, а Женя Кот решал примеры / пресс-служба Нового канала

Кто кого - рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А поддерживать участников будет ведущий шоу Сергей Притула.

Я вражений тим, які таланти та маленькі генії живуть поміж нас, – говорит ведущий. – Переконаний, що третій сезон шоу стане мотиваційним для наших юних глядачів. Щодо зірок, то мене дуже вразив Женя Кот. Знав його, як крутого танцюриста, але точно не здогадувався про його талант в царині ментальної арифметики. Tayanna дуже потішила. А батл Дмитра Танковича із юним даруванням на тракторах – це реально крута «заруба». Раджу усім дивитися цей сезон!

Ведущий Сергей Притула / пресс-служба Нового канала

Зрители увидят еще больше уникальных умений селебритис. Уверяем, звезд в таких амплуа вы еще не видели! Актер сериала «Домик на счастье» Костя Войтенко покажет трюки паркура, ведущая «Факти. Спорт» на ICTV Александра Кучеренко продемонстрирует знания этимологии, а певица Tayanna будет на сапборде покорять Русановский канал.

Мне очень нравятся водные виды спорта, - рассказывает Tayanna. - В прошлом году, кроме сапбординга, я попробовала вейкбординг и вейксерф. Неподалеку от моего дома есть небольшое озеро. Поэтому не теряю свободную минуту, а иду плавать на сапе. Соседи уже привыкли часто видеть, как я гребу веслом (улыбается).

Дети против звезд-3: Tayanna каталась на сапборде, а Женя Кот решал примеры / пресс-служба Нового канала

А еще всех участников ждет новое испытание. Финал им придется преодолевать с дополнительными препятствиями.

Команда на протяжении всей игры зарабатывала Молнии Времени, - рассказывает шеф-редактор «Дети против звезд» Евгения Скрипниченко. - Ведущий после каждого второго раунда открывал названия трех новых осложнений для финала. Перед последним, решающим раундом команда, набравшая больше Молний, выбирала для своих соперников одно дополнительное испытание (из этих трех). Интересно, что участники узнавали лишь название. Например, «Паучье гнездо», «Землетрясение», «Липкий плен». Наугад выбирали препятствие и только в финале узнавали, что скрывалось за причудливыми названиями. Немного открою завесу и скажу, что участникам приходилось бегать босыми ногами по деталям конструктора или по кусочкам льда, бороться с сильным ветром или продираться сквозь кактусы.

Дети против звезд-3: Tayanna каталась на сапборде, а Женя Кот решал примеры / пресс-служба Нового канала

Напомним,