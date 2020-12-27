Дети против звезд-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.12.2020)

Смотрите в 14 выпуске шоу Дети против звезд-2: Крайний выпуск второго сезона популярного шоу для школьников и их родителей «Дети против звезд» собрал одних из самых популярных мужчин-знаменитостей страны. Чем будут удивлять? Щупленький с виду актер Константин Войтенко покажет недюжинную силу, сексапильный Даниэль Салем – знание вирусов, а зажигательный Артем Пивоваров – восточные единоборства.
14 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 30.12.2020 в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.