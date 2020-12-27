Дети против звезд-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.12.2020)

27 декабря 2020 22:10 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.12.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.12.2020)
пресс-служба

30 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят заключительный 14 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.

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Смотрите в 14 выпуске шоу Дети против звезд-2: Крайний выпуск второго сезона популярного шоу для школьников и их родителей «Дети против звезд» собрал одних из самых популярных мужчин-знаменитостей страны. Чем будут удивлять? Щупленький с виду актер Константин Войтенко покажет недюжинную силу, сексапильный Даниэль Салем – знание вирусов, а зажигательный Артем Пивоваров – восточные единоборства.

14 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 30.12.2020 в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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