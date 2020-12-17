Дети против звезд-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2020)

17 декабря 2020 19:47 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2020)
пресс-служба Нового канала

23 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 12 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.

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Смотрите в 12 выпуске шоу Дети против звезд-2: Битва поколений на Новом канале продолжается. На этот раз дети решили померится силами с Дашей Астафьевой, Славой Каминской и Фимой Константиновским. Их ждут баттлы один на один и стенка на стенка. Кто кого – решит справедливый Мегамозг. А подзадорит и успокоит ведущий Сергей Притула. Даша Астафьева покажет знания орнитологии, Слава Каминская слепит огромный слайм, а Фима Константиновский удивит математическими знаниями.

12 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 23.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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