Жан-Клод Ван Дамм неумышленно помог скрыться грабителям ювелирного бутика

27 июля в центре Парижа произошло ограбление ювелирного магазина Chaumet. Американский актер Жан-Клод Ван Дамм как раз прогуливался возле места преступления и отвлек своим присутствием свидетелей происшествия.

Около 17:10 в бутик вошел грабитель под видом покупателя и завел разговор с продавцами. Дальше он достал нож и начал требовать выручку и драгоценности. Злоумышленник направился к выходу и на электросамокате скрылся с места происшествия. Режиссёр же в это время своей персоной заинтересовал всех окружающих, из-за чего никто не заметил, куда направился грабитель.

Преступник, ограбивший ювелирный магазин / социальная сеть Instagram

Позже преступника и его сообщника нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Их задержали утром следующего дня на Востоке Франции.

В правоохранительных органах заявили, что почти все украденное удалось вернуть.

Напомним,