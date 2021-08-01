Жан-Клод Ван Дамм неумышленно помог скрыться грабителям ювелирного бутика

1 августа 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Жан-Клод Ван Дамм неумышленно помог скрыться грабителям ювелирного бутика
Актер Жан-Клод Ван Дамм
социальная сеть Instagram

27 июля в центре Парижа произошло ограбление ювелирного магазина Chaumet. Американский актер Жан-Клод Ван Дамм как раз прогуливался возле места преступления и отвлек своим присутствием свидетелей происшествия.

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Около 17:10 в бутик вошел грабитель под видом покупателя и завел разговор с продавцами. Дальше он достал нож и начал требовать выручку и драгоценности. Злоумышленник направился к выходу и на электросамокате скрылся с места происшествия. Режиссёр же в это время своей персоной заинтересовал всех окружающих, из-за чего никто не заметил, куда направился грабитель.

Преступник, ограбивший ювелирный магазин / социальная сеть Instagram

Позже преступника и его сообщника нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Их задержали утром следующего дня на Востоке Франции.

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В правоохранительных органах заявили, что почти все украденное удалось вернуть.

Напомним,

Жан-Клод Ван Дамм возле ювелирного магазина / социальная сеть Instagram
 

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