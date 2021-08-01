Жан-Клод Ван Дамм неумышленно помог скрыться грабителям ювелирного бутика
27 июля в центре Парижа произошло ограбление ювелирного магазина Chaumet. Американский актер Жан-Клод Ван Дамм как раз прогуливался возле места преступления и отвлек своим присутствием свидетелей происшествия.
Позже преступника и его сообщника нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Их задержали утром следующего дня на Востоке Франции.
Напомним,
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