Олег Кензов шокировал публику поведением на собственном концерте: пьяный угар и маты

На днях в Бердянске состоялся сольный концерт Олега Кензова. Зрители возмущены поведением артиста на сцене.

Исполнитель пел и танцевал якобы в нетрезвом состоянии. Можно было подумать, что это часть концертной программы, но дальше артист начал матерится, неудачно жонглировать микрофоном, падать на пол и валятся на сцене.

Одним из тех, кто остался разочарован концертом был суперфиналист 9 сезона «Х-фактор» Дмитрий Волканов. Мужчина отметил, что стоимость билетов была достаточно высокой, а концерт назвал «позорным».

В итоге – вместо качественной концертной программы, соответствующей статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор. Хочется, чтобы как можно меньше таких людей занимали чье-то действительно заслуженное место на нашей эстраде,

– поделился впечатлениями Волканов.

Пост в Facebook Дмитрия Волканова / социальная сеть Facebook

К слову, сам Олег Кензов никак не прокомментировал свое выступление.

Напомним,