Олег Кензов шокировал публику поведением на собственном концерте: пьяный угар и маты
На днях в Бердянске состоялся сольный концерт Олега Кензова. Зрители возмущены поведением артиста на сцене.
Одним из тех, кто остался разочарован концертом был суперфиналист 9 сезона «Х-фактор» Дмитрий Волканов. Мужчина отметил, что стоимость билетов была достаточно высокой, а концерт назвал «позорным».
В итоге – вместо качественной концертной программы, соответствующей статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор. Хочется, чтобы как можно меньше таких людей занимали чье-то действительно заслуженное место на нашей эстраде,– поделился впечатлениями Волканов.
Напомним,