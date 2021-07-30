Александр Педан прошел по веревке с крыши одного 12-этажного дома на другой

Ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) Александр Педан протестировал финальное испытание третьего сезона.

Экстрим – привычная штука для Александра Педана . Во время съемок реалити «Эксы», которое осенью стартует в эфире телеканала, ведущий тестировал на себе некоторые задания пар.

Одно из таких – финальное испытание третьего сезона. По его условиям, участникам нужно было со специальным оборудованием пройти 50 метров по веревке с крыши одного 12-этажного дома на другой. Все происходило на 30-метровой высоте.

Что-то похожее я делал впервые. До этого никогда не приходилось пробовать этот вид экстрима. Максимум – проходил на слеклайне на высоте один метр над землей, – рассказывает Педан. – Это испытание реалити я напросился тестить сам. И, честно говоря, не думал, что это настолько сложно! Когда подошел к краю, понял, что это реально высоко и нереально страшно.

Ведущий реалити «Эксы» Александр Педан / пресс-служба Нового канала

Кроме обычного прохождения «подвесной трассы», Александр Педан попытался еще и сорваться с веревки. Он специально упал, чтобы проверить страховку. На площадке работали альпинисты и циркачи, и все прошло без эксцессов.

Задание – сверхсложное и физически, и морально. Пройти его можно только если пары доверятся друг другу, – делится ведущий. – С адреналином, верой в победу и, самое главное, при поддержке друг друга возможно преодолеть путь. Получилось у них? Увидите в эфире Нового канала. От себя скажу, что это самое сложное и самое экстремальное испытание, которое вообще было на проекте «Эксы».

Напомним,