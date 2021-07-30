Александр Педан прошел по веревке с крыши одного 12-этажного дома на другой
Ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) Александр Педан протестировал финальное испытание третьего сезона.
Одно из таких – финальное испытание третьего сезона. По его условиям, участникам нужно было со специальным оборудованием пройти 50 метров по веревке с крыши одного 12-этажного дома на другой. Все происходило на 30-метровой высоте.
Что-то похожее я делал впервые. До этого никогда не приходилось пробовать этот вид экстрима. Максимум – проходил на слеклайне на высоте один метр над землей, – рассказывает Педан. – Это испытание реалити я напросился тестить сам. И, честно говоря, не думал, что это настолько сложно! Когда подошел к краю, понял, что это реально высоко и нереально страшно.
Задание – сверхсложное и физически, и морально. Пройти его можно только если пары доверятся друг другу, – делится ведущий. – С адреналином, верой в победу и, самое главное, при поддержке друг друга возможно преодолеть путь. Получилось у них? Увидите в эфире Нового канала. От себя скажу, что это самое сложное и самое экстремальное испытание, которое вообще было на проекте «Эксы».
Напомним,