Холостяк-11: Анна Богдан разразилась обвинениями в лицемерии Юли Зайки
Что только не делают экс-участницы «Холостяка» ради того, чтобы привлекать к себе внимание публики после завершения шоу.
Вот и сейчас публика обсуждает поступок финалистки 11 сезона «Холостяка» Юли «Зайки». Несколько дней назад девушка заинтриговала публику
свадебными фото и видео с актером Богданом Юсипчуком.
Для фолловеров Юлии ее свадьба стала неожиданностью. Они тут же начали поздравлять девушку с бракосочетанием. К ним даже присоединились экс-участницы «Холостяка».
Многие меня спрашивают по поводу свадьбы Юли. Хочу сказать то, что это для меня была большая неожиданность, это немного шокировало меня. Но я обрадовалась, потому что найти свою вторую половинку, зная по себе, это огромное счастье, - говорит победительница «Холостяка». - Потом, после ее заявления, что это реклама свадебного пространства, я почувствовала себя обманутой. Играть чувствами своих поклонников, фанатов для заработка… лично для меня это неприемлемо. Животные выглядят прикрытием, чтобы избежать массового гнева людей. Это не факты, это чисто мое мнение.