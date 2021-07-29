Холостяк-11: Анна Богдан разразилась обвинениями в лицемерии Юли Зайки

29 июля 2021 14:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк-11: Анна Богдан разразилась обвинениями в лицемерии Юли Зайки
Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан
instagram.com/hannastorozhuk

Что только не делают экс-участницы «Холостяка» ради того, чтобы привлекать к себе внимание публики после завершения шоу.

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После завершения проекта «Холостяк» многие его участницы становятся популярными в Инстаграм. И ради увеличения охватов своих страниц, они готовы идти на радикальные меры.

Вот и сейчас публика обсуждает поступок  финалистки 11 сезона «Холостяка» Юли «Зайки». Несколько дней назад девушка заинтриговала публику 
свадебными фото и видео с актером Богданом Юсипчуком.

Для фолловеров Юлии ее свадьба стала неожиданностью. Они тут же начали поздравлять девушку с бракосочетанием. К ним даже присоединились экс-участницы «Холостяка».

Юля Зайка и Богдан Юсипчук / instagram.com/julz_seven
Порадовалась за Юлю и ее соперница - победительница проекта «Холостяк-11» Анна Богдан. Но какое же было ее удивление, когда Юля заявила, что свадьба была только рекламой свадебного пространства.

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Подобный поступок очень возмутил Анну Богдан. Девушка почувствовала себя обманутой. Ее возмутило и то, что Юля и Богдан «хайпанули» якобы для того, чтобы помочь столичному приюту для собак. По ее мнению, звезды прикрываются животными, чтобы избежать хейта.

Многие меня спрашивают по поводу свадьбы Юли. Хочу сказать то, что это для меня была большая неожиданность, это немного шокировало меня. Но я обрадовалась, потому что найти свою вторую половинку, зная по себе, это огромное счастье, - говорит победительница «Холостяка». - Потом, после ее заявления, что это реклама свадебного пространства, я почувствовала себя обманутой. Играть чувствами своих поклонников, фанатов для заработка… лично для меня это неприемлемо. Животные выглядят прикрытием, чтобы избежать массового гнева людей. Это не факты, это чисто мое мнение.

Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk
Напомним, 

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