Голос країни-12: создатели проекта рассказали, будет ли новый сезон

Телеканал 1+1 объявляет кастинг нового двенадцатого сезона вокального шоу «Голос країни», где четыре суперзвезды-тренера будут бороться за мощные голоса участников.

В 2021 году, кроме традиционного онлайн кастинга, создатели шоу «Голос країни-12» решили дать возможность зрителям принять участие в создании шоу и предложили каждому стать «Агентом Голоса».

Отныне каждый зритель может направить видеозапись исполнения песен своего талантливого друга или близкого человека. Если вокал поразит создателей проекта, то певец получит шанс стать участником 12 сезона.

Мы ищем настоящих самородков - людей, для которых было создано шоу «Голос країни». Нам нужны искренние, настоящие вокалисты, которые в это нелегкое время могут заставить поверить страну в то, что чудеса случаются. Неважно, какой опыт имеет талантливый вокалист, выступал уже на сцене или выйдет на нее впервые - мы дадим шанс и поддержим каждого, кто имеет голос. Мы всегда прислушиваемся к нашим зрителям, и в этом сезоне дадим им уникальную возможность влиять не только на судьбу участников, но и на контент шоу, - прокомментировал новый сезон продюсер Владимир Завадюк.

Шоу «Голос країни-12» - скоро на 1+1 / пресс-служба канала 1+1

Телеканал 1+1 ищет талантливых певцов в возрасте от 16 лет. А кто станет звездными тренерами нового сезона «Голоса страны», пока держится в тайне.

Напомним,