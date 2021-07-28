Олег Винник перепел хит Христины Соловий в стиле Rammstein

28 июля 2021 12:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Олег Винник перепел хит Христины Соловий в стиле Rammstein
Певец Олег Винник
пресс-служба канала Украина

Любимец миллионов, певец Олег Винник рассказал, какой сюрприз приготовил для зрителей шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина».

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На концерте «З Днем народження, Україно!» Олег Винник исполнит свой хит «Вовчиця», а также песню Христины Соловий «Тримай», новую версию которой он представил в гипершоу «МАСКА». 

Тогда неожиданностью для всех зрителей стало то, что Винник скрывался в образе Буйвола, ведь узнать его по голосу было просто невозможно. Но новое звучание этой композиции так понравилось поклонникам, что певец решил порадовать ею украинцев в День Независимости.

После того, как эта песня прозвучала в «МАСКЕ», меня начали спрашивать о ней на радиостанциях. А я на шоу спел только первый куплет и припев, полной версии не было. И я подумал – а почему нет? Красивые слова, красивая мелодия, спасибо Христине Соловий за нее. И решил как раз для концерта ко Дню Независимости сделать ее с музыкантами в более роковом стиле, на подобие Rammstein, – рассказал Олег Винник.

Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина
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В этом году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости. Поэтому журналисты канала «Украина» решили поинтересоваться у артиста, когда он сам почувствовал себя независимым.

Буду откровенным – до сих пор я еще не тот независимый, над этим нужно работать. Но вопрос в том, для чего это тебе нужно. Мне кажется, ответ только один: для того, чтобы иметь возможность свободно всему миру подарить свою любовь. Другого ресурса, кроме сцены, для меня нет – только там я могу поделиться своим счастьем, спеть его, донести людям те эмоции, которые сделают их счастливыми, – отметил артист.

Смотрите грандиозное шоу «З Днем народження, Україно!» 24 августа в эфире канала «Украина».

Напомним, 

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