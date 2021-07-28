Олег Винник перепел хит Христины Соловий в стиле Rammstein

Любимец миллионов, певец Олег Винник рассказал, какой сюрприз приготовил для зрителей шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина».

На концерте «З Днем народження, Україно!» Олег Винник исполнит свой хит «Вовчиця», а также песню Христины Соловий «Тримай», новую версию которой он представил в гипершоу «МАСКА».

Тогда неожиданностью для всех зрителей стало то, что Винник скрывался в образе Буйвола, ведь узнать его по голосу было просто невозможно. Но новое звучание этой композиции так понравилось поклонникам, что певец решил порадовать ею украинцев в День Независимости.

После того, как эта песня прозвучала в «МАСКЕ», меня начали спрашивать о ней на радиостанциях. А я на шоу спел только первый куплет и припев, полной версии не было. И я подумал – а почему нет? Красивые слова, красивая мелодия, спасибо Христине Соловий за нее. И решил как раз для концерта ко Дню Независимости сделать ее с музыкантами в более роковом стиле, на подобие Rammstein, – рассказал Олег Винник.

Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина

В этом году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости. Поэтому журналисты канала «Украина» решили поинтересоваться у артиста, когда он сам почувствовал себя независимым.

Буду откровенным – до сих пор я еще не тот независимый, над этим нужно работать. Но вопрос в том, для чего это тебе нужно. Мне кажется, ответ только один: для того, чтобы иметь возможность свободно всему миру подарить свою любовь. Другого ресурса, кроме сцены, для меня нет – только там я могу поделиться своим счастьем, спеть его, донести людям те эмоции, которые сделают их счастливыми, – отметил артист.

Смотрите грандиозное шоу «З Днем народження, Україно!» 24 августа в эфире канала «Украина».

Напомним,