Танці з зірками-2021: звезда Лиги смеха станет участником нового сезона
28 июля 2021 16:20
Юморист Иван Люленов
пресс-служба канала 1+1
Недавно участница «Женского Квартала» Анастасия Оруджова приняла #танціззіркамиchallenge и бросила вызов капитану команды «Стояновка» в «Лиге смеха» Ивану Люленову.
«Танцах со звездами».
От танцев жду красоты и творчества. Мне бы хотелось, чтобы я и моя партнерша действительно хорошо танцевали и заслуживали каждый проход в следующий этап. Раньше я не танцевал профессионально. Лишь на всех свадьбах и гуляньях в Молдове мы танцуем наши народные танцы, а так: дискотеки и дома, когда никто не видит. И если уж это «Танцы со звездами» - буду звездой, хоть я и на метро катаюсь, - прокомментировал Иван Люленов.
Напомним,