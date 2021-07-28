Танці з зірками-2021: звезда Лиги смеха станет участником нового сезона

28 июля 2021 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: звезда Лиги смеха станет участником нового сезона
Юморист Иван Люленов
пресс-служба канала 1+1

Недавно участница «Женского Квартала» Анастасия Оруджова приняла #танціззіркамиchallenge и бросила вызов капитану команды «Стояновка» в «Лиге смеха» Ивану Люленову.

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Сегодня юморист принял челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео, в котором поет авторскую песню о «Танцах со звездами».

От танцев жду красоты и творчества. Мне бы хотелось, чтобы я и моя партнерша действительно хорошо танцевали и заслуживали каждый проход в следующий этап. Раньше я не танцевал профессионально. Лишь на всех свадьбах и гуляньях в Молдове мы танцуем наши народные танцы, а так: дискотеки и дома, когда никто не видит. И если уж это «Танцы со звездами» - буду звездой, хоть я и на метро катаюсь, - прокомментировал Иван Люленов.

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Иван бросил вызов украинскому актеру Константину Войтенко, исполнившему главную роль в новом сериале телеканала ТЕТ «Ромео и Джульетта из Черкасс», а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро. 

Напомним, 

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