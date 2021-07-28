Танці з зірками-2021: звезда Лиги смеха станет участником нового сезона

Недавно участница «Женского Квартала» Анастасия Оруджова приняла #танціззіркамиchallenge и бросила вызов капитану команды «Стояновка» в «Лиге смеха» Ивану Люленову.

Сегодня юморист принял челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео, в котором поет авторскую песню о «Танцах со звездами»

От танцев жду красоты и творчества. Мне бы хотелось, чтобы я и моя партнерша действительно хорошо танцевали и заслуживали каждый проход в следующий этап. Раньше я не танцевал профессионально. Лишь на всех свадьбах и гуляньях в Молдове мы танцуем наши народные танцы, а так: дискотеки и дома, когда никто не видит. И если уж это «Танцы со звездами» - буду звездой, хоть я и на метро катаюсь, - прокомментировал Иван Люленов.

Иван бросил вызов украинскому актеру Константину Войтенко, исполнившему главную роль в новом сериале телеканала ТЕТ «Ромео и Джульетта из Черкасс», а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Напомним,