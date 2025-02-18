14 лютого, в День всіх закоханих, IVAN LIULENOV зібрав повну залу на своєму першому сольному концерті в Origin Stage.

Ще нещодавно IVAN LIULENOV стояв на сцені «Ліги Сміху» як двократний переможець топового шоу країни. А вже сьогодні збирає тисячний зал у центрі столиці як співак авторських пісень. Його шлях – це про талант, працю та командну роботу.

Окрім виконання власних пісень глядачі почули виступи спеціальних гостей-друзів Івана. Так, доєднався thekomakoma, з яким вони виконали два хіти та представили ексклюзивну рок-версію пісні «Сонечко». Разом із Артемом Дамницьким вразили публіку неочікуваним перформансом сингла «Техно», зачитавши реп і станцювавши хіп-хоп. Комік Вова Шумко представив унікальний формат їхнього з Іваном дуетного шоу «Музична імпровізація». Одним з перфомансів стала імпровізаційна пісня, яку IVAN LIULENOV разом із Вовою Шумком створив просто на сцені, використовуючи реальні фрази з валентинок, залишених глядачами на вході в концерт-хол. Це був щирий, емоційний і справді унікальний момент, що об’єднав усіх у залі.

IVAN LIULENOV зібрав свій перший сольний концерт авторських пісень в Origin Stage / Пресслужба Нового каналу

Виступ дівчини Івана став найсентиментальнішим номером вечора. Під час ексклюзивної прем’єри синглу-лейтмотиву концерту «ДЕ ВЖЕ ТОЙ УСПІХ?» його кохана Ліза втілювала почуття в русі танцю – її сольний номер став відображенням кожної ноти, кожного слова та створив на сцені справжній діалог музики й тіла.

У середині концерту до Івана доєднався Марк Куцевалов, який провів аукціон. Були представлені унікальні лоти: пляшка молдавського вина від батьків Івана, перша гітара, яку Іван підписав одразу на сцені, гільза з різьбленням у формі герба, яку привіз військовослужбовець з поля бою. А також благодійним був і весь мерч Івана. Замість звичної текстильної продукції Іван наливав молдавське вино хендмейд.

IVAN LIULENOV зібрав свій перший сольний концерт авторських пісень в Origin Stage / Пресслужба Нового каналу

Усі кошти з аукціону та продажу вина були передані на збір «Де вже той Mavic 3T» для бригади «БУРЕВІЙ» батальйону «ГРОЗА», в якому зараз служить Thekomakoma, через благодійний фонд «Хвиля’91».

Під час концерту на екранах несподівано з’явилася Kiss Cam, і закохані пари ніжно цілувалися під пісню, додаючи ще більше романтики цьому вечору. Але справжнім сюрпризом стало те, що на Kiss Cam потрапив… Людина-павук! Його пристрасний поцілунок на екранах викликав вир емоцій у залі.

IVAN LIULENOV зібрав свій перший сольний концерт авторських пісень в Origin Stage / Пресслужба Нового каналу

Підтримати співака у цей важливий день прийшли зірки та публічні персони: KARTA SVITU, Юлія Павлюк (Приймак), Наталія Островська, Віталій Дроздов, Євген Тріплов, Анатолій Анатоліч, Юла, Ілона Гвоздьова, Денис Жупник, Анжела Чигрин, Слава Соломко, Анна Малиновська та інші.

Концерт отримав символічну назву «Де вже той успіх?» і став підтвердженням того, що IVAN LIULENOV здійснив свою велику мрію і впевнено рухається далі.

Тренер «Ліги сміху», який завжди прагнув співати, вийшов на сцену Origin Stage, виконав авторські україномовні пісні та закріпив за собою статус не лише коміка, а й справжнього артиста.

IVAN LIULENOV зібрав свій перший сольний концерт авторських пісень в Origin Stage / Пресслужба Нового каналу

Цей вечір став частиною історії, яку пам’ятатимуть завжди. IVAN LIULENOV довів, що успіх – це не випадковість, а поєднання важкої праці, таланту та безмежної любові до своєї справи.

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