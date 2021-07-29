Беременная MamaRika снялась обнаженной на последнем месяце беременности

Чего-чего, но такого поступка от MamaRika никто не ожидал.

На своей странице в Инстаграм MamaRika не перестает демонстрировать красоту женщины, которая готовится к главной роли в своей жизни.

Однако недавно MamaRika превзошла саму себя. На последнем месяце беременности певица приняла участие в очень откровенной фотосессии.

В кадре будущая мама позирует, стоя полностью обнаженной, прикрывая грудь рукой. Съемка вышла не вульгарной. На снимке звезда выглядит очень женственно.

Хочу поблагодарить свое тело за выдержку, за то, что все 9 месяцев в дискомфорте, сейчас даже в боли. И при этом оно абсолютно прекрасное со всеми неровностями, растяжками, лишними килограммами. Совсем скоро оно даст новую жизнь миру, - написала в комментариях MamaRika.

Певица MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Фолловеры певицы ее неожиданный поступок оценили позитивно. Публика засыпала ее восторженными комментариями и пожеланиями крепкого здоровья и легких родов.

Напомним,