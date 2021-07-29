Беременная MamaRika снялась обнаженной на последнем месяце беременности
Чего-чего, но такого поступка от MamaRika никто не ожидал.
Однако недавно MamaRika превзошла саму себя. На последнем месяце беременности певица приняла участие в очень откровенной фотосессии.
В кадре будущая мама позирует, стоя полностью обнаженной, прикрывая грудь рукой. Съемка вышла не вульгарной. На снимке звезда выглядит очень женственно.
Хочу поблагодарить свое тело за выдержку, за то, что все 9 месяцев в дискомфорте, сейчас даже в боли. И при этом оно абсолютно прекрасное со всеми неровностями, растяжками, лишними килограммами. Совсем скоро оно даст новую жизнь миру, - написала в комментариях MamaRika.
Напомним,