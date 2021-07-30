Внучка Софии Ротару показала нежные поцелуи с бойфрендом
Внучка Софии Ротару поделилась романтическим кадром с возлюбленным Андреем Жадановым.
Внучка Софии Ротару регулярно радует публику яркими снимками в шикарной брендовой одежде, с помощью которой демонстрирует красоту своей фигуры.
С недавних пор в блоге Сони периодически появляются фотографии с ее новым бойфрендом - IT-предпринимателем и вице-президентом по маркетингу Денисом Жадановым.
На днях Евдокименко также поделилась романтическим кадром, на котором Денис нежно ее целует и обнимает. Фолловерам Сони этот снимок очень понравился. В комментариях они желали паре безумного счастья.
Напомним,