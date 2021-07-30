Внучка Софии Ротару показала нежные поцелуи с бойфрендом

Внучка Софии Ротару поделилась романтическим кадром с возлюбленным Андреем Жадановым.

Модель Соня Евдокименко активно ведет свой блог в Инстаграм, где за ее жизнью наблюдают сотни тысяч человек со всех уголков мира.

Внучка Софии Ротару регулярно радует публику яркими снимками в шикарной брендовой одежде, с помощью которой демонстрирует красоту своей фигуры.

С недавних пор в блоге Сони периодически появляются фотографии с ее новым бойфрендом - IT-предпринимателем и вице-президентом по маркетингу Денисом Жадановым.

На днях Евдокименко также поделилась романтическим кадром, на котором Денис нежно ее целует и обнимает. Фолловерам Сони этот снимок очень понравился. В комментариях они желали паре безумного счастья.

Соня Евдокименко с бойфрендом / instagram.com/iamsofiaeve

Также публика отметила красивый наряд девушки. Для очередного выхода в свет внучка Ротару выбрала красивое, ярко-желтое платье выше колена. Талию модель подчеркнула черным атласным поясом.

Напомним,