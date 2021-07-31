Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Сегодня, 31 июля, певец Олег Винник празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 48 лет. Фан-клуб приготовил своему кумиру незабываемый подарок!

Участники самого большого фан-клуба в Украине «Многосчастьевск» продолжают удивлять своего любимого исполнителя. По доброй традиции самые преданные поклонницы Олега Винника или, как их в народе называют, «волчицы», сняли для украинского Артиста №1 настоящий поздравительный фильм.

И, если в прошлом году участницы «Многосчастьевска» на один день превратились в немецких пасечниц и удивляли пчелами, медом и зажигательными танцами, то в этом году удивлять именинника Винника его фанатки доверили звездным гостям. По словам главной поклонницы «Мистера Счастье» Валерии Барон, основным заданием для режиссера было заявить в праздничном клипе все масштабные телевизионные проекты Олега за год, а именно - гипершоу «Маска», вокальное шоу «Голос країни» и фильм «Скажене весілля». Так в поздравительном видео появился новый герой следующего сезона «Маска», самые яркие участники последнего сезона шоу «Голос країни», свои «Горбунов и Осадчая» и целых два Винника. А специальным гостем этого маленького фильма стал актер и стендап-комик Тарас Стадницкий «Володька».

Как выяснилось, подготовка к сьемкам заняла несколько месяцев, а сами сьемки прошли на одном дыхании при температуре +30 и завершились легкой приятной усталостью, океаном счастья и настоящей летней грозой. К слову, главные события разворачиваются на локации, где снимались визитки с героями шоу «Маска». А основной поздравительной песней стала кавер-версия песни «Схожа на квітку» в исполнении звезд «Голосу країни». Песню в свое время Олег написал для Таюне.

Уже второй год поклонницы Олега Винника приглашают меня воплотить все свои «сумасшедшие» идеи, - смеется режиссер Роман Гамкало. - Немецкое кино у нас уже было, теперь пришло время показать наше, украинское! Был приятно удивлен профессионализмом актеров и финалистов телепроектов. Продолжение следует!

«Многосчастьевск» в который раз продемонстрировал свою креативность и «защитил» звание самого мощного фан-клуба в Украине. Ведь только «волчицы» на протяжении стольких лет по-настоящему любят своего Артиста и готовы удивлять его своими невероятными действиями и оригинальными подарками. «У Твій день, Олеже, пісня ця луна!», смотрим поздравительное видео!