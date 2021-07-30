Танці з зірками-2021: звезда сериала Будиночок на щастя станет участником нового сезона

30 июля 2021 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: звезда сериала Будиночок на щастя станет участником нового сезона
Актер Константин Войтенко
пресс-служба канала 1+1

Недавно юморист, капитан команды «Стояновка» в «Лиге смеха» Иван Люленов принял #танціззіркамиchallenge и бросил вызов актеру Константину Войтенко.

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Сегодня звезда сериала «Будиночок на щастя» Константин Войтенко принял челлендж в рамках проекта «Танцы со звездами», опубликовав на своей странице в Инстаграм креативное видео перевоплощений.

В детстве я не танцевал, а ходил в музыкальную школу. Играл на баяне, но всегда мечтал о танцах. Затем в техникуме, выступая на сцене, уже участвовал в танцевальных постановках и со временем сам стал придумывать танцы и преподавать хип-хоп детям в летнем лагере. Участие в «Танцах со звездами» для меня, во-первых, возвращение к тому, что я очень сильно люблю, ощущение, как будто вернулся домой. А во-вторых - это испытание, потому что бальными танцами я не занимался никогда. Хочу снова почувствовать мурашки по коже от танцевальных выступлений. Хочу удивлять зрителей и судей, - прокомментировал Константин Войтенко.

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Константин бросил вызов украинскому певцу KADNAY, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро. 

Напомним, 

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