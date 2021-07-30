Танці з зірками-2021: звезда сериала Будиночок на щастя станет участником нового сезона
30 июля 2021 21:00
Актер Константин Войтенко
пресс-служба канала 1+1
Недавно юморист, капитан команды «Стояновка» в «Лиге смеха» Иван Люленов принял #танціззіркамиchallenge и бросил вызов актеру Константину Войтенко.
«Танцы со звездами», опубликовав на своей странице в Инстаграм креативное видео перевоплощений.
В детстве я не танцевал, а ходил в музыкальную школу. Играл на баяне, но всегда мечтал о танцах. Затем в техникуме, выступая на сцене, уже участвовал в танцевальных постановках и со временем сам стал придумывать танцы и преподавать хип-хоп детям в летнем лагере. Участие в «Танцах со звездами» для меня, во-первых, возвращение к тому, что я очень сильно люблю, ощущение, как будто вернулся домой. А во-вторых - это испытание, потому что бальными танцами я не занимался никогда. Хочу снова почувствовать мурашки по коже от танцевальных выступлений. Хочу удивлять зрителей и судей, - прокомментировал Константин Войтенко.
Напомним,