Тина Кароль оскорбила Олега Бондарчука, раскритиковавшего ее шоу

Украинский режиссер Олег Бондарчук в недавнем интервью рассказал о совместных проектах с Тиной Кароль.

В качестве режиссера-постановщика мужчина работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, ALEKSEEV, Ани Лорак и другими звездами. Но вот совместные проекты с Тиной Кароль он вспоминает не очень радостно. Сотрудничество с певицей для него было не из легких.

Мы работали с Пугачевой, Тиной Кароль. Мне с ними было трудно. С Тиной Кароль не сотрудничаю уже давно. Сначала я спродюсировал фильм о ней «Сила любви и голоса», я там был креативным продюсером, автором некоторых идей. Над этой лентой мы нормально с ней поработали,

‒ заявляет Бондарчук.

Режиссер Олег Бондарчук / социальная сеть Instagram

Не мог не прокомментировать продюсер шоу Кароль на фестивале Atlas Weekend. По его мнению, новизны никакой артистка не показала, вся программа была собрана с различных выступлений мировых звезд.

Atlas Weekend, выступление Тины Кароль. Там сборная всех шоу, которые я только знал и видел. Змея с шоу Бритни Спирс, помню даже шоу, 2014-го года Ани Лорак поднималась на плунжере, прикреплены файеры, которые вниз срабатывали. Это все уже было. А сам прием ‒ человек на сцене выступает, его снимают, выдают на экраны с обработкой ‒ это U2 начала 2000-х. Затем Бейонсе взяла у них, сделала по-своему, потом Тина Кароль взяла у Бейонсе сделала по-своему,

‒ аргументировал свою точку зрения режиссер.

В свою очередь, Тина Кароль довольно резко ответила на заявление коллеги. На stories с интервью в одном из фан-аккаунтов она ответила: «урод».

Напомним,