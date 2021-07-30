Бывшая жена Позитива рассказала о ссорах с Настей Каменских

Бывшая жена Позитива Анна Андрийчук за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) рассказала, как работать с лучшей подругой и из-за чего могут поспорить с NK.

30 июля отмечают Международный день дружбы . Среди украинского шоу-бизнеса пар френдов очень много. Они любят вместе и развлекаться, и работать, и в телевизионных шоу сниматься.

Например, певица NK и дизайнер Анна Андрийчук сыграли в 11-м сезоне «Хто зверху?». За кулисами Аня поделилась секретом их с Настей дружбы.

Прежде всего, очень важно слушать и слышать, – говорит девушка. – Во-вторых, нужно быть открытым. Если что-то не нравится, ты всегда можешь об этом сказать. Самое главное – быть честными на 100% друг с другом.

Блогер Анна Андрийчук / пресс-служба Нового канала

Дизайнер утверждает, что ссор в отношениях с артисткой нет. Спорят тоже редко.

Это, скорее, что-то шутливо-обыденное, – говорит она. – Например, в ресторане я хочу съесть что-то сладкое, а Настя кричит: «Нет, ты что!» Или когда делаем покупки в супермаркете вместе, я хочу что-то вредное, а Настя это выкладывает из тележки обратно на полки. Она не позволяет такое покупать, потому что ратует за здоровый образ жизни, а мы в компании все немного «грешим» в этом плане.

Настя Каменских и Анна Андрийчук / пресс-служба Нового канала

Кроме того, что Аня с NK лучшие подруги, у них еще есть дизайнерская коллаборация.

Учитывая, что мы очень много лет с Настей вместе, то знаем все эмоции и понимаем все почти с полуслова, – говорит Андрийчук. – Чувствуем, когда нужно промолчать. Нам комфортно вместе на миллиард миллионов процентов во всех сферах.

Напомним,