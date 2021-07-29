Наталья Могилевская рассказала правду о своем похудении за один день
29 июля 2021 13:20
Певица Наталья Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Певица Наталья Могилевская откровенно рассказала, что чуть не проиграла спор на похудение.
Наталья Могилевская приняла участие в съемке масштабного шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина», где исполила исполнит свои хиты «Я завелась» и «Відірватись від землі».
На сцене Наталья продемонстрировала прекрасные формы и рассказала настоящую историю своего похудения.
Моя диетолог составила для меня диету, и честно скажу, все было в кайф. Но в день, когда надо было показать результат, у меня было лишних 300 граммов, – призналась певица.
Певица Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Это был очень смешной день, во время которого мои подписчики в Инстаграм следили за моим экспресс-похудением, – рассказала Наталья. – Что я только не делала: баня, супертаблетка и все, что можно себе представить. И конечно, я ничего не ела. А в 23:37, когда получила нужный результат на весах, смогла наконец поесть.
Напомним,