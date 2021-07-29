Наталья Могилевская рассказала правду о своем похудении за один день Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская откровенно рассказала, что чуть не проиграла спор на похудение.