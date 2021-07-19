Співають всі: Анастасия Приходько и Наталья Могилевская поссорились из-за блогеров - подробности

Звездный эксперт грандиозного талант-шоу «Співають всі!» на канале «Украина» Анастасия Приходько поделилась своим мнением относительно блогеров, а капитан «сотни» проекта заступилась за лидеров мнений.

На съемочной площадке шоу «Співають всі!» разгораются настоящие страсти. Когда на сцене появилась представительница блогерской сферы, певица Анастасия Приходько не стала поддерживать девушку и объяснила это тем, что миссия участницы как блогера ей непонятна.

Этим людям нужен контент, и они его делают. Сейчас – их время. Но я считаю, что блог должен что-то нести, чтобы мне его было приятно смотреть и дети могли чему-то научиться. А если несут глупости, я считаю, что это не нужно. Я за любой кипиш, но чтобы это было с нотками интеллекта, чтобы было интересно и не несло никому вред, – прокомментировала Анастасия Приходько за кулисами проекта канала «Украина».

Певица Анастасия Приходько / пресс-служба

Известный блогер Олег Машуковский стал на сторону участницы. Не молчала и капитан «сотни».

Часто говорят, что блогеры занимаются ненужными вещами, ничего полезного в жизни не умеют и не делают. Мне жаль это слышать, – написала капитан «сотни» шоу «Співають всі!» Наталья Могилевская в своем Инстаграм. – Для того, чтобы твой аккаунт был успешным, нужно снимать каждый день новое видео, делать фотографии... быть копирайтером, который пишет замечательные тексты, сценаристом, оператором, режиссером видео, стилистом собственной одежды.

Также звезда отметила, что оценивать успех и востребованность блогеров могут только зрители.

Если у них миллионная аудитория, уважайте тех зрителей, которые выбирают их. Я точно знаю, что ни один успех ни одному артисту, даже самому, на наш взгляд, непосредственному или безголосому, не приходит просто так. За этим всегда есть особенный большой секрет. Этот секрет – это невероятный труд и талант. Когда я услышу, что о моих 100 коллегах скажут, что они не профессионалы, я стану за них горой, – поделилась Наталья Могилевская.

Стоит отметить, что судьи шоу «Співають всі!» в ссоре были недолго и уже радуют подписчиков совместными сториз и постами в своих соцсетях.

Смотрите премьеру грандиозного шоу «Співають всі!» в субботу, 21 августа, на телеканале «Украина».

Напомним,