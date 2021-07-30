Павел Зибров рассказал, как восстанавливает силы после бессонной ночи

30 июля 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Павел Зибров рассказал, как восстанавливает силы после бессонной ночи
Певец Павел Зибров
пресс-служба канала Украина

Певец Павел Зибров поделился своими лайфхаками, как восстановить силы, чтобы на следующий день быть заряженным и бодрым.

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Народный артист Украины Павел Зибров в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина» исполнит мега-микс своих песен. 

За кулисами концерта певец рассказал, как готовился к выступлению и какие препятствия удалось преодолеть.

В шоу прозвучат, как по мне, одни из лучших песен Павла Зиброва – «Хрещатик», «Марина» и «Мертві бджоли не гудуть». Это знаковые песни – на них выросло несколько поколений, – рассказывает Павел Зибров. – Сложность была одна – погода! Но Господь Бог услышал нас и позволил сделать этот праздник! Здесь сколько звезд, очень весело и феерично!

Певец Павел Зибров / пресс-служба канала Украина
Артист признался, для него вполне нормально работать при любых погодных условиях, да и ночными съемками певца не удивить: «Для меня петь ночью, в 2 или 3 часа – норма. Главное – интересное общение за кулисами!»

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Также Павел Зибров поделился своими лайфхаками, как восстановить силы после ночных концертов.

Приехал домой и в бассейн – поплавать несколько часиков. Затем подойдет собака и скажет: «Папа, давай я тебя выгуляю», и пойдем с ней, погуляем, я поговорю с ней на человеческом языке, а она выслушает. Так и восстанавливаем силы, – с улыбкой рассказал артист.

Напомним, 

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