Павел Зибров рассказал, как восстанавливает силы после бессонной ночи

Певец Павел Зибров поделился своими лайфхаками, как восстановить силы, чтобы на следующий день быть заряженным и бодрым.

Народный артист Украины Павел Зибров в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина» исполнит мега-микс своих песен.

За кулисами концерта певец рассказал, как готовился к выступлению и какие препятствия удалось преодолеть.

В шоу прозвучат, как по мне, одни из лучших песен Павла Зиброва – «Хрещатик», «Марина» и «Мертві бджоли не гудуть». Это знаковые песни – на них выросло несколько поколений, – рассказывает Павел Зибров. – Сложность была одна – погода! Но Господь Бог услышал нас и позволил сделать этот праздник! Здесь сколько звезд, очень весело и феерично!

Певец Павел Зибров / пресс-служба канала Украина

Артист признался, для него вполне нормально работать при любых погодных условиях, да и ночными съемками певца не удивить: «Для меня петь ночью, в 2 или 3 часа – норма. Главное – интересное общение за кулисами!»

Также Павел Зибров поделился своими лайфхаками, как восстановить силы после ночных концертов.

Приехал домой и в бассейн – поплавать несколько часиков. Затем подойдет собака и скажет: «Папа, давай я тебя выгуляю», и пойдем с ней, погуляем, я поговорю с ней на человеческом языке, а она выслушает. Так и восстанавливаем силы, – с улыбкой рассказал артист.

Напомним,