Тина Кароль обиделась на Потапа из-за нового интервью: Почему стыдно мне?

10 июля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Тина Кароль обиделась на Потапа из-за нового интервью: Почему стыдно мне?
Потап и Тина Кароль
социальная сеть Instagram

Народную артистку Тину Кароль задели за живое слова рэпера Потапа.

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Певица стала хедлайнером первых двух дней музыкального фестиваля Atlas Weekend. Звезда подготовила грандиозное шоу для зрителей, где исполнила нашумевшие хиты и композиции с нового альбома «Красиво». Поп-дива удивляла публику номером на байке, спецэффектами с лазерным шоу и водопадом, а также выступлением с живым питоном на шее.

Масштабный концерт просмотрели более 100 тысяч поклонников артистки, но вот некоторые коллеги решили потроллить Кароль.

Так, рэпер Потап на слова интервьюера, как он с группой MOZGI относится к тому, что хедлайнером стали не они, ответил: «Мы никогда почти не бываем хедлайнерами». Журналист продолжил: «А Тина Кароль?», Алексей резко заявил: «Мы не знаем, кто это». Далее шутку продюсера подхватили другие участники коллектива, они начали рифмовать имя Тины Кароль с «карантином», «Буратино» и другими созвучными словами.

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Исполнительница не оценила юмор музыкантов. В Insta-stories она сделала отметку на вышеупомянутое интервью и написала: «Амнезия?». В следующем stories звезда продолжила комментировать слова группы: «Почему стыдно мне? Название группы полная противоположность действительности». Вскоре Кароль удалила последнее stories.

Напомним,

Instagram-stories Тины Кароль / социальная сеть Instagram

Instagram-stories Тины Кароль / социальная сеть Instagram
 

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