Тина Кароль обиделась на Потапа из-за нового интервью: Почему стыдно мне?

Народную артистку Тину Кароль задели за живое слова рэпера Потапа.

Певица стала хедлайнером первых двух дней музыкального фестиваля Atlas Weekend. Звезда подготовила грандиозное шоу для зрителей, где исполнила нашумевшие хиты и композиции с нового альбома «Красиво». Поп-дива удивляла публику номером на байке, спецэффектами с лазерным шоу и водопадом, а также выступлением с живым питоном на шее.

Масштабный концерт просмотрели более 100 тысяч поклонников артистки, но вот некоторые коллеги решили потроллить Кароль.

Так, рэпер Потап на слова интервьюера, как он с группой MOZGI относится к тому, что хедлайнером стали не они, ответил: «Мы никогда почти не бываем хедлайнерами». Журналист продолжил: «А Тина Кароль?», Алексей резко заявил: «Мы не знаем, кто это». Далее шутку продюсера подхватили другие участники коллектива, они начали рифмовать имя Тины Кароль с «карантином», «Буратино» и другими созвучными словами.

Исполнительница не оценила юмор музыкантов. В Insta-stories она сделала отметку на вышеупомянутое интервью и написала: «Амнезия?». В следующем stories звезда продолжила комментировать слова группы: «Почему стыдно мне? Название группы полная противоположность действительности». Вскоре Кароль удалила последнее stories.

Напомним,

Instagram-stories Тины Кароль / социальная сеть Instagram