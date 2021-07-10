Тина Кароль обиделась на Потапа из-за нового интервью: Почему стыдно мне?
Народную артистку Тину Кароль задели за живое слова рэпера Потапа.
Масштабный концерт просмотрели более 100 тысяч поклонников артистки, но вот некоторые коллеги решили потроллить Кароль.
Так, рэпер Потап на слова интервьюера, как он с группой MOZGI относится к тому, что хедлайнером стали не они, ответил: «Мы никогда почти не бываем хедлайнерами». Журналист продолжил: «А Тина Кароль?», Алексей резко заявил: «Мы не знаем, кто это». Далее шутку продюсера подхватили другие участники коллектива, они начали рифмовать имя Тины Кароль с «карантином», «Буратино» и другими созвучными словами.
Напомним,
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