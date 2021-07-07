В семье звезды сериала "Сваты" Анны Кошмал случилось горе
Актриса Анна Кошмал поделилась с публикой не очень приятной новостью.
В своем Инстаграм Анна сообщила, что после продолжительной болезни умерла ее кошка по кличке Груша. За ее жизнь ветеринары боролись на протяжении 4 месяцев.
К сожалению, чуда не свершилось. Груша ушла...
Сегодня Грушеньки не стало… моей девочки, моего ангела, моей нежности и большой любви… 4 месяца мы боролись за ее жизнь, но она устала, - пишет Кошмал. - Сколько нежности и заботы она подарила нашей семье. Огромное счастье встретить животное с такой доброй душой. Очень тяжело прощаться… Пусть ваши маленькие и преданные члены семьи никогда не болеют и приносят радость и любовь в вашу жизнь как можно дольше.
Напомним,