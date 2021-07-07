Актриса Анна Кошмал поделилась с публикой не очень приятной новостью.

На днях в семье звезды сериала «Сваты» Анны Кошмал случилось горе. 26-летняя актриса рассказала, что потеряла своего верного друга.

В своем Инстаграм Анна сообщила, что после продолжительной болезни умерла ее кошка по кличке Груша. За ее жизнь ветеринары боролись на протяжении 4 месяцев.

К сожалению, чуда не свершилось. Груша ушла...

Сегодня Грушеньки не стало… моей девочки, моего ангела, моей нежности и большой любви… 4 месяца мы боролись за ее жизнь, но она устала, - пишет Кошмал. - Сколько нежности и заботы она подарила нашей семье. Огромное счастье встретить животное с такой доброй душой. Очень тяжело прощаться… Пусть ваши маленькие и преданные члены семьи никогда не болеют и приносят радость и любовь в вашу жизнь как можно дольше.

instagram.com/smorkovkina

Свой пост Анна сопроводила милыми фотографиями своей любимицы, а в комментариях подписчики звезды оставили множество слов поддержки и соболезнования.

Напомним,