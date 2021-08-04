Будиночок на щастя. Спецвыпуск: герои ситкома попали в прошлое

4 августа 2021 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Будиночок на щастя. Спецвыпуск: герои ситкома попали в прошлое
Будиночок на щастя. Спецвыпуск: герои ситкома попали в прошлое
пресс-служба Нового канала

Вы точно грустили по этим супругам! Поэтому держите хорошую новость: Новый канал покажет спецвыпуск ситкома «Будиночок на щастя» в День Независимости Украины.

Читайте такжеЗвезда "Следа" Алексей Суровцев взрывает сеть откровенными фотосессиями со своей девушкой
Желтые бочки с квасом, телефонные будки, карамельные петушки на палочке, первые гривны - привет, в 1996 год. Именно туда попадут главные герои ситкома «Будиночок на щастя» Вася и Люба. Не в машине времени, а благодаря самогонному аппарату, на котором Вася (актер Назар Заднепровский) начал гнать бурбон из кукурузы. 

Увлекательные приключения супругов зрители увидят 24 августа в 18:00 на Новом канале.

Спецвыпуск по случаю Дня Независимости будет небольшим вступлением к третьему сезону сериала, - рассказывает режиссер-постановщик и продюсер Сергей Атрощенко. - Мы вернули героев в их молодость. Поэтому и серии построили на воспоминаниях и атмосфере того времени.

Люба (актриса Виталина Библив) оденет лосины, малиновую юбку и станет грозой Сеньковки.

И снова встречу первого парня на деревне и пойму, что именно он должен стать моим мужем, - с улыбкой рассказывает актриса.

Будиночок на щастя. Спецвыпуск: герои ситкома попали в прошлое / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеДиректор МакSим озвучила новую информацию о состоянии певицы
Вместе герои погрузятся в увлекательное приключение прошлым.

Вспоминаю молодость не только в кадре, и вам советую, - рассказывает актер Назар Заднепровский. - Поэтому очень рекомендую посмотреть спецвыпуск родителям, которые сейчас «пилят» своих детей за мелочи. Пусть вспомнят, какими они были в молодости и каких ошибок допускались.

Уже по традиции съемки происходили в селе Сеньковка, где живут главные герои «Будиночок на щастя». Основные сцены снимали у дома Васи и Любы и на центральной площади села. Кстати, именно тогда и жителям Сеньковки выпала возможность стать актерами ситкома. Потому что кто гармонично въехал в кадр на велосипеде, а кто-то прошел рядом с актерами.

Будиночок на щастя. Спецвыпуск: герои ситкома попали в прошлое / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

Новый Канал украинские сериалы новости Виталина Библив Будиночок на щастя сериалы 2021 Назар Заднепровский

Материалы по теме

Ксения Мишина рассказала о проблемах со здоровьем: Перед съемками пришлось ехать к врачам
Новости

Ксения Мишина рассказала о проблемах со здоровьем: Перед съемками пришлось ехать к врачам
Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов переночевал в монастыре на Афоне
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов переночевал в монастыре на АфонеЭксклюзив
Кріпосна. Жадана любов: кто они – новые герои 3 сезона костюмированной мелодрамы
Новости

Кріпосна. Жадана любов: кто они – новые герои 3 сезона костюмированной мелодрамы
Яблочный джем с перцем и специями - рецепт
Еда и рецепты

Яблочный джем с перцем и специями - рецептЭксклюзив

Популярное на сайте

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник

День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник
Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK