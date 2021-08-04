Вы точно грустили по этим супругам! Поэтому держите хорошую новость: Новый канал покажет спецвыпуск ситкома «Будиночок на щастя» в День Независимости Украины.

Желтые бочки с квасом, телефонные будки, карамельные петушки на палочке, первые гривны - привет, в 1996 год. Именно туда попадут главные герои ситкома «Будиночок на щастя» Вася и Люба. Не в машине времени, а благодаря самогонному аппарату, на котором Вася (актер Назар Заднепровский) начал гнать бурбон из кукурузы.

Увлекательные приключения супругов зрители увидят 24 августа в 18:00 на Новом канале.

Спецвыпуск по случаю Дня Независимости будет небольшим вступлением к третьему сезону сериала, - рассказывает режиссер-постановщик и продюсер Сергей Атрощенко. - Мы вернули героев в их молодость. Поэтому и серии построили на воспоминаниях и атмосфере того времени.

Люба (актриса Виталина Библив) оденет лосины, малиновую юбку и станет грозой Сеньковки.

И снова встречу первого парня на деревне и пойму, что именно он должен стать моим мужем, - с улыбкой рассказывает актриса.

Будиночок на щастя. Спецвыпуск: герои ситкома попали в прошлое / пресс-служба Нового канала

Вместе герои погрузятся в увлекательное приключение прошлым.

Вспоминаю молодость не только в кадре, и вам советую, - рассказывает актер Назар Заднепровский. - Поэтому очень рекомендую посмотреть спецвыпуск родителям, которые сейчас «пилят» своих детей за мелочи. Пусть вспомнят, какими они были в молодости и каких ошибок допускались.

Уже по традиции съемки происходили в селе Сеньковка, где живут главные герои «Будиночок на щастя». Основные сцены снимали у дома Васи и Любы и на центральной площади села. Кстати, именно тогда и жителям Сеньковки выпала возможность стать актерами ситкома. Потому что кто гармонично въехал в кадр на велосипеде, а кто-то прошел рядом с актерами.

Будиночок на щастя. Спецвыпуск: герои ситкома попали в прошлое / пресс-служба Нового канала

Напомним,