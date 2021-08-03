Звезда "Следа" Алексей Суровцев взрывает сеть откровенными фотосессиями со своей девушкой

После выхода в эфир сериала «След» Алексей Суровцев стал настоящей звездой.

Хотя Алексей Суровцев может похвастаться не только актерскими способностями, но и другими умениями. Он еще хореограф, художник, диджей и даже трехкратный чемпион Украины по стриптизу.

Недавно Алексей принял вызов и стал участником проекта «Танці з зірками». Уже в начале осени он будет покорять женские сердца своими танцевальными па.

Алексей Суровцев с девушкой / instagram.com/surovtsev.alexei

Сейчас же звезда сериала «След» не перестает шокировать подписчиц на своей странице в Инстаграм откровенными фотосессиями.

Регулярно Суровцев публикует в блоге фотографии со своей возлюбленной. При этом в кадре пара изображена в нижнем белье, а иногда и без него.

Многие спрашивают, где Аня. Вот она, жива здорова! Тихонько мурчит под боком, - подписал одну из таких фото актер. - Просто я последнее время очень занят на работе, поэтому, к сожалению, мы редко появляемся в сториз. Вы хотели бы больше НАС в ленте, или и так сойдет?

Алексей Суровцев с девушкой / instagram.com/surovtsev.alexei

Напомним,