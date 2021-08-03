Звезда "Следа" Алексей Суровцев взрывает сеть откровенными фотосессиями со своей девушкой

3 августа 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда
Актер Алексей Суровцев
instagram.com/surovtsev.alexei

После выхода в эфир сериала «След» Алексей Суровцев стал настоящей звездой.

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Хотя Алексей Суровцев может похвастаться не только актерскими способностями, но и другими умениями. Он еще хореограф, художник, диджей и даже трехкратный чемпион Украины по стриптизу.

Недавно Алексей принял вызов и стал участником проекта «Танці з зірками». Уже в начале осени он будет покорять женские сердца своими танцевальными па.

Алексей Суровцев с девушкой / instagram.com/surovtsev.alexei
Сейчас же звезда сериала «След» не перестает шокировать подписчиц на своей странице в Инстаграм откровенными фотосессиями.

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Регулярно Суровцев публикует в блоге фотографии со своей возлюбленной. При этом в кадре пара изображена в нижнем белье, а иногда и без него.

Многие спрашивают, где Аня. Вот она, жива здорова! Тихонько мурчит под боком, - подписал одну из таких фото актер. - Просто я последнее время очень занят на работе, поэтому, к сожалению, мы редко появляемся в сториз. Вы хотели бы больше НАС в ленте, или и так сойдет?

Алексей Суровцев с девушкой / instagram.com/surovtsev.alexei
Напомним, 

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