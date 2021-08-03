Звезда "Следа" Алексей Суровцев взрывает сеть откровенными фотосессиями со своей девушкой
3 августа 2021 16:10
Юлия Туренко
Актер Алексей Суровцев
instagram.com/surovtsev.alexei
После выхода в эфир сериала «След» Алексей Суровцев стал настоящей звездой.
Хотя Алексей Суровцев
может похвастаться не только актерскими способностями, но и другими умениями. Он еще хореограф, художник, диджей и даже трехкратный чемпион Украины по стриптизу.
Недавно Алексей принял вызов и стал участником проекта «Танці з зірками». Уже в начале осени он будет покорять женские сердца своими танцевальными па.
Алексей Суровцев с девушкой / instagram.com/surovtsev.alexei
Сейчас же звезда сериала «След» не перестает шокировать подписчиц на своей странице в Инстаграм откровенными фотосессиями.
Регулярно Суровцев публикует в блоге фотографии со своей возлюбленной. При этом в кадре пара изображена в нижнем белье, а иногда и без него.
Многие спрашивают, где Аня. Вот она, жива здорова! Тихонько мурчит под боком, - подписал одну из таких фото актер. - Просто я последнее время очень занят на работе, поэтому, к сожалению, мы редко появляемся в сториз. Вы хотели бы больше НАС в ленте, или и так сойдет?
Алексей Суровцев с девушкой / instagram.com/surovtsev.alexei
Напомним,