Стосується кожного: Заложники бывшей любви (эфир от 06.08.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Заложники бывшей любви (эфир от 06.08.2021) пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 6 августа. Тема – Заложники бывшей любви.