Стосується кожного: Заложники бывшей любви (эфир от 06.08.2021)
5 августа 2021 22:10
Юлия Туренко
Стосується кожного: Заложники бывшей любви (эфир от 06.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 6 августа. Тема – Заложники бывшей любви.
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: Драма, которая больше напоминает остросюжетное кино, совсем недавно разыгралась между бывшими сожителями в селе Гайдары на Харьковщине. Дмитрий взял в заложники семью и почти зарезал бывшую жену. Свидетелем драматических событий стал общий сын Елены и Дмитрия – 4-летний Богдан. К счастью, правоохранителям удалось почти сразу вывести ребенка из дома вместе со слепой бабушкой. Между тем, мать Дмитрия считает, что всю эту трагедию, как по сценарию детектива, разыграла сама Елена. Она подставила бывшего, чтобы потом беспрепятственно и быстро лишить его родительских прав. Покушение на жизнь бывшей возлюбленной или спланированная провокация для лишения отцовства? В студии «Касается каждого» – потрясающая история запутанных семейных отношений, которые завершились преступлением.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.