Стосується кожного: Последствия семейного отдыха (эфир от 04.08.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 4 августа. Тема – Последствия семейного отдыха.
Год назад семья Светланы переехали в село Степанки из соседнего района. По словам женщины, она с первых дней почувствовала враждебное отношение местных и чиновников. Жители села также не проявили гостеприимства к многодетной семье.
Спасение детей от опасных родителей или тщательно разработанный план избавления от неудобных односельчан?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 4 августа в 18:00 на канале Интер, а после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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