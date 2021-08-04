Стосується кожного: Последствия семейного отдыха (эфир от 04.08.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 4 августа. Тема – Последствия семейного отдыха.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : В конце июня 32-летняя многодетная мать Светлана Кононенко вместе с дочерьми и мужем отдыхала на берегу реки. Однако семейный отдых многодетной семьи был испорчен нарядом полиции и представителями органов опеки. Ведь прямо на берегу между взрослыми вспыхнул конфликт, который перерос в драку, а дети остались без присмотра.

Год назад семья Светланы переехали в село Степанки из соседнего района. По словам женщины, она с первых дней почувствовала враждебное отношение местных и чиновников. Жители села также не проявили гостеприимства к многодетной семье.

Спасение детей от опасных родителей или тщательно разработанный план избавления от неудобных односельчан?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 4 августа в 18:00 на канале Интер, а после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.