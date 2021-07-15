Стосується кожного: Заявление об изнасиловании (эфир от 16.07.2021)

15 июля 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Заявление об изнасиловании (эфир от 16.07.2021)
Стосується кожного: Заявление об изнасиловании (эфир от 16.07.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 16 июля. Тема – Заявление об изнасиловании.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 32-летний Александр попал за решетку в начале июня. Правоохранители задержали его прямо в рабочем грузовике по подозрению в изнасиловании 21-летней Татьяны. Девушка живет во Врадиевке, а работает учительницей английского языка в соседнем селе, в 30 километрах от дома. 7 июня после работы Татьяна, как всегда, остановила попутку, поскольку маршрутки ходят редко. За рулем грузовика был Александр, который согласился подвезти молодую девушку. Отцу троих детей сейчас грозит до 10 лет лишения свободы. Но папа Александра, 53-летний Виталий Сауляк, уже провел собственное расследование и утверждает, что сын стал жертвой сексуального бизнеса односельчанки. Наглое изнасилование или шантаж с сексуальным подтекстом?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 16 июля в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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