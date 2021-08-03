Стосується кожного: Голодные сестры (эфир от 03.08.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 3 августа. Тема – Голодные сестры.
После рассказа младших сестер, Лидия решила лишить маму родительских прав и самостоятельно воспитывать девочек. Зато 44-летняя многодетная Ирина Анцева обвиняет свою старшую дочь в коварстве и измене! По мнению Ирины, Лидия нагло похитила ее детей, чтобы получать государственные выплаты и иметь бесплатных нянь для своих маленьких сыновей. Настоящая забота о судьбе детей или месть за собственное разрушенное детство, что именно разрушает большую семью?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 3 августа в 18:00 на канале Интер, а после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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