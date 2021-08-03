Стосується кожного: Голодные сестры (эфир от 03.08.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 3 августа. Тема – Голодные сестры.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : 26-летняя Лидия Тернова из Киевской области узнала, что ее младшие сестры голодают, когда забрала малышку к себе на выходные, чтобы немного развлечь. Лидия неохотно вспоминает свое детство, ведь в 12 лет она сбежала к бабушке, потому что боялась умереть от голода. Впрочем, когда у нее появилась собственная семья, Лида возобновила общение с мамой.

После рассказа младших сестер, Лидия решила лишить маму родительских прав и самостоятельно воспитывать девочек. Зато 44-летняя многодетная Ирина Анцева обвиняет свою старшую дочь в коварстве и измене! По мнению Ирины, Лидия нагло похитила ее детей, чтобы получать государственные выплаты и иметь бесплатных нянь для своих маленьких сыновей. Настоящая забота о судьбе детей или месть за собственное разрушенное детство, что именно разрушает большую семью?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 3 августа в 18:00 на канале Интер, а после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.