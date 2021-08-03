Стосується кожного: Голодные сестры (эфир от 03.08.2021)

3 августа 2021 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Голодные сестры (эфир от 03.08.2021)
Стосується кожного: Голодные сестры (эфир от 03.08.2021)
кадр из видео

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 3 августа. Тема – Голодные сестры.

Читайте такжеГоворит Украина: Мама в телефоне: какое видео дети показывают друзьям? (эфир от 03.08.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 26-летняя Лидия Тернова из Киевской области узнала, что ее младшие сестры голодают, когда забрала малышку к себе на выходные, чтобы немного развлечь. Лидия неохотно вспоминает свое детство, ведь в 12 лет она сбежала к бабушке, потому что боялась умереть от голода. Впрочем, когда у нее появилась собственная семья, Лида возобновила общение с мамой. 

После рассказа младших сестер, Лидия решила лишить маму родительских прав и самостоятельно воспитывать девочек. Зато 44-летняя многодетная Ирина Анцева обвиняет свою старшую дочь в коварстве и измене! По мнению Ирины, Лидия нагло похитила ее детей, чтобы получать государственные выплаты и иметь бесплатных нянь для своих маленьких сыновей. Настоящая забота о судьбе детей или месть за собственное разрушенное детство, что именно разрушает большую семью?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 3 августа в 18:00 на канале Интер, а после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного смотреть онлайн Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Эксы 3 сезон: в финале шоу участник сделал девушке предложение
Новости

Эксы 3 сезон: в финале шоу участник сделал девушке предложение
Орел и Решка. Земляне: вокалист Mgzavrebi провел урок грузинского языка Кириллу Макашову
Новости

Орел и Решка. Земляне: вокалист Mgzavrebi провел урок грузинского языка Кириллу МакашовуЭксклюзив
Супербабушка - смотреть онлайн 6 выпуск от 28.07.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 6 выпуск от 28.07.2021
Говорит Украина: Мама в телефоне: какое видео дети показывают друзьям? (эфир от 03.08.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Мама в телефоне: какое видео дети показывают друзьям? (эфир от 03.08.2021)

Популярное на сайте

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу
Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Могут ли мужчины имитировать оргазм?

Могут ли мужчины имитировать оргазм?
Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK