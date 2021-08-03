Говорит Украина: Мама в телефоне: какое видео дети показывают друзьям? (эфир от 03.08.2021)

3 августа 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Мама в телефоне: какое видео дети показывают друзьям? (эфир от 03.08.2021)
Говорит Украина: Мама в телефоне: какое видео дети показывают друзьям? (эфир от 03.08.2021)
пресс-служба канала Украина

3 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Мама в телефоне: какое видео дети показывают друзьям?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: морит голодом, бьет граблями и оставляет детей с чужими мужчинами! Именно в этом соседи обвиняют свою односельчанку, в семье которой проживают двое малолетних детей!

Но по-настоящему соседи забили тревогу после увиденного в телефоне детей порно-видео с участием их матери, которое якобы снимала сама 8-летняя девочка! Однако ни полиция, ни социальные службы никак не реагируют на происходящее и односельчане возмущены, и требуют, чтобы детей изъяли от матери!

Что ответит на все обвинения мать детей, которая якобы устраивает оргии на их глазах? Через что дети вынуждены ночью бежать из дома? И кто настойчиво пытался затянуть 8-летнюю девочку в ванную?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн в 20:10 на канале Украина, а после эфира на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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