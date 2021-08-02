Говорит Украина: Лучшая в области семья: почему фиалковый ребенок? (эфир от 02.08.2021)

2 августа 2021 18:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Лучшая в области семья: почему фиалковый ребенок? (эфир от 02.08.2021)
Говорит Украина: Лучшая в области семья: почему фиалковый ребенок? (эфир от 02.08.2021)
пресс-служба

2 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Лучшая в области семья: почему фиалковый ребенок?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Наталья гордится своими детьми, а ее дом семейного типа считают самым примерным в Херсонской области. Но никто не догадывается, что на самом деле творится в стенах ее дома. Из-за постоянных издевательств 16-летний парень был вынужден бежать из дома. На остановке его нашел водитель маршрутки Виталий и приютил у себя. Уже более года Виталий пытается спасти и сестер парня, которые до сих пор находятся в «образцовом» дома. Какие еще ужасы происходят в его стенах? Кто прикрывает издевательства над детьми? При чем здесь любовь к фиалкам и гречке? И придется ли вызвать полицию прямо в студию после просмотра новых видео?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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