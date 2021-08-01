Стосується кожного: Внебрачная дочь (эфир от 02.08.2021)
1 августа 2021 21:30
Юлия Туренко
Стосується кожного: Внебрачная дочь (эфир от 02.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 2 августа. Тема – Внебрачная дочь.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: В конце марта этого года у 47-летней Ирины Трофимовой из Харьковской области службы изъяли 7-летнюю дочь. Проблемы в семье Ирины начались, когда отец ребенка после громкой ссоры ушел из дома. После развода с Расибом Ирина случайно узнала, что с самого начала их отношений, человек обманывал ее и жил на две семьи, а сама Ирина была только любовницей. Наши журналисты разыскали официальную жену Расиба и его родных в Грузии и Азербайджане. Об Ирине и ее дочери они никогда даже не слышали. Как мужчине удавалось в течение семи лет жить на две семьи и ни разу себя не выдать? В студии «Касается каждого» история двух семей одного человека и встреча, которая может изменить жизнь маленькой девочки.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 2 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.