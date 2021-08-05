Стосується кожного: Воспитание односельчанина (эфир от 05.08.2021)
5 августа 2021 13:10
Стосується кожного: Воспитание односельчанина (эфир от 05.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 5 августа. Тема – Воспитание односельчанина.
Стосується кожного: 36-летний Юрий Гуменюк из Тернопольщины почти прощался с жизнью во время «воспитательной беседы» с односельчанами. В начале июня шесть жителей села Щитовцы выманили Юрия из дома и увезли в неизвестном направлении. Когда Юрий вернулся, его едва узнала родная мать. Человек больше недели провел в реанимации. Там же рассказал полиции все детали – и как его похитили, и кто это сделал, и что именно делали потом. 61-летняя Анна Богдановна возмущается, что ни один из обидчиков ее сына до сих пор не наказан. Зато, подозреваемые утверждают, именно Анну Богдановну они и защищали от сына-тирана. А соседка, Алина Данилюк, не раз собственными глазами видела ее избитой. Справедливое наказание за домашнее насилие или жестокое преступление, под прикрытием человеческого возмущения?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.