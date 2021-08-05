Стосується кожного: Воспитание односельчанина (эфир от 05.08.2021)

5 августа 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Воспитание односельчанина (эфир от 05.08.2021)
Стосується кожного: Воспитание односельчанина (эфир от 05.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 5 августа. Тема – Воспитание односельчанина.

Читайте такжеГоворит Украина: Загадка Натали Рейнолдс: кто ее мать? (эфир от 04.08.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 36-летний Юрий Гуменюк из Тернопольщины почти прощался с жизнью во время «воспитательной беседы» с односельчанами. В начале июня шесть жителей села Щитовцы выманили Юрия из дома и увезли в неизвестном направлении. Когда Юрий вернулся, его едва узнала родная мать. Человек больше недели провел в реанимации. Там же рассказал полиции все детали – и как его похитили, и кто это сделал, и что именно делали потом. 61-летняя Анна Богдановна возмущается, что ни один из обидчиков ее сына до сих пор не наказан. Зато, подозреваемые утверждают, именно Анну Богдановну они и защищали от сына-тирана. А соседка, Алина Данилюк, не раз собственными глазами видела ее избитой. Справедливое наказание за домашнее насилие или жестокое преступление, под прикрытием человеческого возмущения?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

видео Стосується кожного телешоу смотреть онлайн Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Я все тебе докажу - 3 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021
Сериалы

Я все тебе докажу - 3 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021
Я все тебе докажу - 2 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021
Сериалы

Я все тебе докажу - 2 серия: смотреть онлайн от 02.08.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 7 выпуск от 29.07.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 7 выпуск от 29.07.2021
Тимур Мирошниченко: Сейчас я в своей самой лучшей форме
Теленеделя

Тимур Мирошниченко: Сейчас я в своей самой лучшей формеЭксклюзив

Популярное на сайте

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Что купить в секс-шопе, если вы там впервые
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
Магнитные бури 30 июля 2021 в Украине

Магнитные бури 30 июля 2021 в Украине

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK