Говорит Украина: Я сиротой стал, потому что отец роковую женщину полюбил? (эфир от 12.08.2021)

Говорит Украина: Я сиротой стал, потому что отец роковую женщину полюбил? (эфир от 12.08.2021)

12 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Я сиротой стал, потому что отец роковую женщину полюбил?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Юрию переломали ребра, пробили легкое и оставили умирать под орехом рядом с домом его возлюбленной. За решеткой оказался лучший друг мужчины. Но сын Юрия - Андрей - не верит, что отца погубил Виталий. При чем тут любовный пятиугольник и кто говорит правду в этой истории, в студии Говорит Украина покажет полиграф.

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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