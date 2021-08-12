Говорит Украина: Я сиротой стал, потому что отец роковую женщину полюбил? (эфир от 12.08.2021)

12 августа 2021 16:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Я сиротой стал, потому что отец роковую женщину полюбил? (эфир от 12.08.2021)
Говорит Украина: Я сиротой стал, потому что отец роковую женщину полюбил? (эфир от 12.08.2021)
пресс-служба

12 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Я сиротой стал, потому что отец роковую женщину полюбил?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Юрию переломали ребра, пробили легкое и оставили умирать под орехом рядом с домом его возлюбленной. За решеткой оказался лучший друг мужчины. Но сын Юрия - Андрей - не верит, что отца погубил Виталий. При чем тут любовный пятиугольник и кто говорит правду в этой истории, в студии Говорит Украина покажет полиграф.

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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