Говорит Украина: Ищу красавца с фотографии, которому иглу подложили на свадьбе (эфир от 11.08.2021)

Говорит Украина: Ищу красавца с фотографии, которому иглу подложили на свадьбе (эфир от 11.08.2021)

11 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Ищу красавца с фотографии, которому иглу подложили на свадьбе.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : С 14 лет Жанне не дает покоя мысль, кто ее родной отец! Почему все свое детство девушка прожила в заблуждении, что воспитывается родным человеком? В студии Говорит Украина на всех членов семьи ждет неожиданная правда друг о друге. Какие шокирующие подробности они услышат и смогут ли отпустить старые обиды?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.