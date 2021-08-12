Стосується кожного: Хитрый план (эфир от 12.08.2021)

12 августа 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Хитрый план (эфир от 12.08.2021)
Стосується кожного: Хитрый план (эфир от 12.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 12 августа. Тема – Хитрый план.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: У 22-летней Анны Чепец из Харьковской области службы уже второй раз изъяли из семьи 3-летнего сына Андрея и годовалую дочь Алину. Представители органов опеки обвинили Анну и ее сожителя Михаила в недосмотре за детьми. Во всех семейных проблемах сожитель Анны обвиняет свою тещу, которая отняла у них все, что было нажито непосильным трудом. А главное - Михаил считает, что теща задумала разлучить его с женой. Забрать дочь с внуками к себе и получать государственные выплаты на детей. Коварство тещи или безответственность родителей, которые запустили своих детей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 12 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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