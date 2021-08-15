Стосується кожного: Сказка о родителях (эфир от 16.08.2021)
15 августа 2021 21:40
Стосується кожного: Сказка о родителях (эфир от 16.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 16 августа. Тема – Сказка о родителях.
Стосується кожного: Через 17 лет совместной жизни Карина Пазий из Днепропетровской области решила вместе с шестью детьми уйти от своего мужа, Валентина Дикуна. Многодетная мама утверждает, что в их семье царили страх и насилие. Зато Валентин удивляется обвинению жены и возмущается тем, что Карина теперь называет преследованием его желание увидеть малыша! Валентин считает, что Карина может стать плохим примером детям. Поэтому он намерен даже лишить свою бывшую жену материнства. Забота обеспокоенного отца о детях или оскорбление чувства собственности патологического тирана?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 16 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.