Стосується кожного: Самоутверждение жестокостью (эфир от 18.08.2021)

18 августа 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Самоутверждение жестокостью (эфир от 18.08.2021)
Стосується кожного: Самоутверждение жестокостью (эфир от 18.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 18 августа. Тема – Самоутверждение жестокостью.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Почти год назад, в выпуске «Оправдание прошлым», мы говорили в студии о судьбе 19-летнего Александра Краснова из Киевской области, который попал за решетку после избиения односельчанина. Тогда бабушка Александра убеждала всех, что внук стал жертвой предвзятого отношения окружающих. Но в этом году в редакцию прислали жестокое видео, на котором видно, как парень издевается над мужчиной и специально это снимает на телефон! Односельчане утверждают, что Александр из-за безнаказанности стал еще опаснее. Парень, которого обвиняют в жестокости, намерен лично доказать свою невиновность в студии. Жестокая цена бабушкиной чрезмерной заботы или жертва предвзятого отношения односельчан?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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