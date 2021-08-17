Стосується кожного: могут ли проблемы детства и трагическая судьба быть оправданием жестокости?

В среду, 18 августа, в 18:00 на телеканале «Интер» смотрите новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Самоутверждение жестокостью».

Зрители ток-шоу Стосується кожного 2021 увидят продолжение нашумевшей истории Александра Краснова из Киевской области. Молодой парень утверждает, что после возвращения из СИЗО окружающие по прежнему относятся к нему предвзято и он вынужден защищаться любыми способами.

Год назад в ток-шоу «Касается каждого» – в выпуске «Оправдание прошлым» – телезрители узнали историю 19-летнего Александра из села Блиставица, который попал за решетку после избиения односельчанина. Тогда бабушка Саши убеждала всех, что внук стал жертвой предвзятого отношения окружающих. В итоге даже родственники пострадавшего засомневались в виновности парня. И после выхода программы в эфир Александра выпустили из СИЗО.

Однако в этом году в редакцию «Касается каждого» прислали видео, на котором видно, как Александр жестоко издевается над мужчиной и специально снимает это на телефон! Односельчане утверждают, что из-за безнаказанности парень стал еще опаснее для общества. Они приехали на ток-шоу, чтобы защитить себя и своих детей и рассказать о новой волне страха, которая прокатилась по селу после размещения видео в соцсетях.

Молодой парень, которого обвиняют в жестокости, хочет лично доказать свою невиновность. В студии «Касается каждого» он готов рассказать, как все было на самом деле. Зрители услышат и версию потерпевшего – журналисты ток-шоу разыскали мужчину, над которым Александр якобы издевается на видео.

Что побуждает юношу нападать на людей? Понимает ли бабушка, что ее внук опасен для общества? Разобраться в причинах агрессивного поведения Александра помогут эксперты ток-шоу: психолог Лилия Король, экс-руководитель криминальной милиции по делам детей МВД Украины Алексей Лазаренко, народный артист Украины Анатолий Матвийчук и народная артистка Украины Татьяна Цымбал.

Существует два вида жертв: одни склонны к полному подчинению, другие ассоциируются с агрессором, – объясняет психолог Лилия Король. – Многочисленные американские исследования подтверждают, что люди, пережившие жестокость и насилие, позже сами могут стать жестокими по отношению к окружающим. Когда они бьют, то отыгрывают ту боль, которая с ними случилась когда-то. Вспомните истории серийных маньяков, Андрея Чикатило и каннибала Александра Спесивцева. Слабые, обиженные и больные дети, которых во всем защищают близкие, могут превратиться во взрослых садистов. С такими людьми должна быть вовремя проведена терапия, коррекция поведения, соответствующее лечение. Иначе все может закончиться страшной трагедией.

Могут ли проблемы детства и трагическая судьба быть оправданием жестокости? Как вовремя остановить насилие? Не пропустите выпуск «Касается каждого» – «Самоутверждение жестокостью» – завтра, 18 августа, в 18:00 на «Интере».