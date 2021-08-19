Стосується кожного: Беременна в 12 (эфир от 20.08.2021)
19 августа 2021 23:20
Стосується кожного: Беременна в 12 (эфир от 20.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 20 августа. Тема – Беременна в 12.
Стосується кожного: 12-летняя Наталья из Черниговской области, только что закончившая седьмой класс, готовится стать хорошей мамой. С будущим отцом своего ребенка, 17-летним Сергеем, школьница познакомилась благодаря собственным родителям. Про «интересное положение» своей 12-летней дочери многодетная мать Людмила узнала, когда Наталья уже была на десятой неделе беременности. Тогда же о скандальной ситуации узнали и правоохранители. После рождения ребенка Сергею грозит реальное тюремное наказание, однако родители парня уверяют, что их сын стал жертвой обмана и не знал об истинном возрасте девочки. Зато сами влюбленные уже строят совместные планы на будущее: выбирают имя ребенку и искренне говорят, что невиновны в своей взрослой любви. Отсутствие родительского контроля или недостатки сексуального воспитания в семье? И, вообще – возможна ли любовь в 12 лет?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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