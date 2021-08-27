Стосується кожного: Касается каждого. 8 лет в эфире (эфир от 27.08.2021)
27 августа 2021 06:00
Стосується кожного: Касается каждого. 8 лет в эфире (эфир от 27.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 27 августа. Тема – Касается каждого. 8 лет в эфире.
Стосується кожного: Любимая программа «Касается каждого» празднует свой восьмой день рождения. За 8 лет эфира наши журналисты побывали в самых отдаленных уголках страны. Нас поражали геройские поступки простых людей, невероятная любовь, которая соединяла сердца после многолетней разлуки, сила веры и надежда на выздоровление и прощения, ради которых герои «Касается каждого» преодолевали тысячи километров и закрытые границы. Тысячи жизненных историй. Десятки тысяч человеческих судеб. Вместе с нашей программой уже выросло почти целое поколение детей. Как изменилась жизнь людей, которые разделили свои проблемы и радости с миллионами зрителей? Фантастические финалы историй, сюрпризы и подарки – сегодня в праздничной программе ко дню рождения проекта «Касается каждого».
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.