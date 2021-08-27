Стосується кожного: Касается каждого. 8 лет в эфире (эфир от 27.08.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Касается каждого. 8 лет в эфире (эфир от 27.08.2021) пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 27 августа. Тема – Касается каждого. 8 лет в эфире.