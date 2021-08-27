Стосується кожного: Касается каждого. 8 лет в эфире (эфир от 27.08.2021)

27 августа 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Касается каждого. 8 лет в эфире (эфир от 27.08.2021)
Стосується кожного: Касается каждого. 8 лет в эфире (эфир от 27.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 27 августа. Тема – Касается каждого. 8 лет в эфире.

Читайте такжеПраво на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.08.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Любимая программа «Касается каждого» празднует свой восьмой день рождения. За 8 лет эфира наши журналисты побывали в самых отдаленных уголках страны. Нас поражали геройские поступки простых людей, невероятная любовь, которая соединяла сердца после многолетней разлуки, сила веры и надежда на выздоровление и прощения, ради которых герои «Касается каждого» преодолевали тысячи километров и закрытые границы. Тысячи жизненных историй. Десятки тысяч человеческих судеб. Вместе с нашей программой уже выросло почти целое поколение детей. Как изменилась жизнь людей, которые разделили свои проблемы и радости с миллионами зрителей? Фантастические финалы историй, сюрпризы и подарки сегодня в праздничной программе ко дню рождения проекта «Касается каждого».

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу смотреть онлайн Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Одруження наосліп-7: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2021)
Телешоу

Одруження наосліп-7: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2021)
Будиночок на щастя. Бурбон времени - 1 серия: смотреть онлайн от 24.08.2021
Сериалы

Будиночок на щастя. Бурбон времени - 1 серия: смотреть онлайн от 24.08.2021
Звана вечеря-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Телешоу

Звана вечеря-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Юрий Горбунов с сыном Иваном – на обложке Теленедели: большая фотосессия во дворе дома Юры и Кати
Новости

Юрий Горбунов с сыном Иваном – на обложке Теленедели: большая фотосессия во дворе дома Юры и Кати

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK