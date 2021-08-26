Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.08.2021)
26 августа на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Право на владу. Новые выпуски политического ток-шоу Право на владу смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Гости: соучредитель monobank Олег Гороховский, военный капеллан УГКЦ, соучредитель Украинской академии лидерства отец Андрей Зелинский, предприниматель Андрей Федоров, чемпион Олимпийских игр Жан Беленюк, основатель компании Fast Федор Сердюк, журналист издания Lb.ua, переселенец из Макеевки Донецкой области Андрей Оленин, предприниматель и инвестор, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, доктор наук по славистике, Кембридж, Великобритания Мария Молодой, руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичкивський, основатель образовательной платформы EdEra Илья Филиппов.
Новый выпуск проекта Право на владу от 26.08.2021 смотрите в 20:45 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.