Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.08.2021)

26 августа 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.08.2021)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.08.2021)
facebook.com/pravonavladu

26 августа на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Право на владу. Новые выпуски политического ток-шоу Право на владу смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. Новый выпуск посвящен теме "Поколение независимых". Правильно будет их спросить: как они видят будущее Украины? Им жить. Им решать. Поэтому первый эфир в новом сезоне для них: молодых и креативных, амбициозных и успешных, ответственных и эффективных. Мы перевернули 30-летнюю страницу истории новейшей Украины вместе. От нас зависит, о чем дальше будет эта невероятная книга.

Гости: соучредитель monobank Олег Гороховский, военный капеллан УГКЦ, соучредитель Украинской академии лидерства отец Андрей Зелинский, предприниматель Андрей Федоров, чемпион Олимпийских игр Жан Беленюк, основатель компании Fast Федор Сердюк, журналист издания Lb.ua, переселенец из Макеевки Донецкой области Андрей Оленин, предприниматель и инвестор, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, доктор наук по славистике, Кембридж, Великобритания Мария Молодой, руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичкивський, основатель образовательной платформы EdEra Илья Филиппов.

Новый выпуск проекта Право на владу от 26.08.2021 смотрите в 20:45 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

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