Хто зверху 11 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)

21 августа 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
пресс-служба Нового канала

24 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу Хто зверху-11. 1 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Хто зверху-11: 11 сезон любимого развлекательного шоу для всей семьи начинается празднично! 24 августа, в День Независимости Украины, выйдет спецвыпуск «Хто зверху?» Особым будет все: конкурсы, декорации, костюмы, даже стандартные музыка и графика. Но изюминкой выпуска станут его участники - титаны украинского шоу-бизнеса и не только. В женской команде сыграют: солистка группы «Go_A» Екатерина Павленко, JAMALA, гимнастка Анна Ризатдинова. Против них: ведущий Юрий Горбунов, фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя и хореограф Влад Яма. Капитаны команд и ведущие шоу неизменны - Сергей Притула и Леся Никитюк.

1 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 24 августа в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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