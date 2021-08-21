Хто зверху 11 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
21 августа 2021 22:50
Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
пресс-служба Нового канала
24 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу Хто зверху-11. 1 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Хто зверху-11: 11 сезон любимого развлекательного шоу для всей семьи начинается празднично! 24 августа, в День Независимости Украины, выйдет спецвыпуск «Хто зверху?» Особым будет все: конкурсы, декорации, костюмы, даже стандартные музыка и графика. Но изюминкой выпуска станут его участники - титаны украинского шоу-бизнеса и не только. В женской команде сыграют: солистка группы «Go_A» Екатерина Павленко, JAMALA, гимнастка Анна Ризатдинова. Против них: ведущий Юрий Горбунов, фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя и хореограф Влад Яма. Капитаны команд и ведущие шоу неизменны - Сергей Притула и Леся Никитюк.
1 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 24 августа в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.