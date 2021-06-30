Хто зверху-11: как Александр Педан и Сергей Притула смотрели Евро-2020 за кулисами шоу
30 июня 2021 12:50
Ведущий Александр Педан
пресс-служба Нового канала
Новый канал снимает одиннадцатый сезон любимого развлекательного шоу «Хто зверху?» и раскрывает закадровые секреты.
«Хто зверху?» раздавались крики в поддержку наших футболистов.Напомним,
Александр Педан поделился с журналистами своими эмоциями от фееричного матча.
С первым съемочным днем шоу совпала игра «Евро-2020», где украинская сборная играла со сборной Македонии. Матч начался прямо во время съемок, – рассказывает Александр Педан, который в «Хто зверху?» выполняет роль Пана Судьи. – У нас в редакторской есть огромный экран, куда выводятся все камеры. И вот техническая служба проекта вывела в один из квадратиков этот футбольный поединок. Единственное, чего я боялся в тот момент, это крикнуть в микрофон во время объявления результатов в студии «Гооол» или что-то вроде этого (смеется). А еще мы постоянно передавали Притуле в подслушку результат игры. Когда начался перерыв, смогли все вместе полноценно досмотреть этот поединок. Было круто, потому что болела вся съемочная площадка. И наши тогда выиграли со счетом 2:1.
Как Александр Педан и Сергей Притула смотрели Евро-2020 за кулисами шоу «Хто зверху?» / пресс-служба Нового канала
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Как Александр Педан и Сергей Притула смотрели Евро-2020 за кулисами шоу «Хто зверху?» / пресс-служба Нового канала