Стосується кожного: Вопреки решению суда (эфир от 31.08.2021)

30 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Вопреки решению суда (эфир от 31.08.2021)
Стосується кожного: Вопреки решению суда (эфир от 31.08.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 31 августа. Тема – Вопреки решению суда.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Громкие крики взрослых, истерика ребенка и полицейские сирены в начале августа буквально всколыхнули целый спальный квартал на Полтавщине. Этот конфликт начался еще три года назад. От тяжелой болезни умерла молодая женщина Ирина Ворона, оставив мужа, маленькую дочь и старшего сына от первого брака. Тогда ее мать, Антонина Ворона, и решила, что детям дочери будет лучше с ней, чем с зятем, который с самого начала ей не нравился своим прошлым. Бабушка настроена решительно. Несмотря на решение суда, она не собирается отдавать отцу свою внучку. Говорит, если нужно всю страну поднимет на защиту. Ведь именно Виталия она считает опасным для детей и виновным в смерти дочери. Искренняя любовь к ребенку или принципиальная борьба за наследство? Что именно сделало 9-летнюю девочку заложницей громкого скандала?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 31 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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