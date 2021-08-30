Стосується кожного: Вопреки решению суда (эфир от 31.08.2021)
30 августа 2021 23:10
Стосується кожного: Вопреки решению суда (эфир от 31.08.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 31 августа. Тема – Вопреки решению суда.
Читайте такжеГоворит Украина: Фиалковые дети образцовой семьи: неожиданное продолжение (эфир от 30.08.2021)Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Громкие крики взрослых, истерика ребенка и полицейские сирены в начале августа буквально всколыхнули целый спальный квартал на Полтавщине. Этот конфликт начался еще три года назад. От тяжелой болезни умерла молодая женщина – Ирина Ворона, оставив мужа, маленькую дочь и старшего сына от первого брака. Тогда ее мать, Антонина Ворона, и решила, что детям дочери будет лучше с ней, чем с зятем, который с самого начала ей не нравился своим прошлым. Бабушка настроена решительно. Несмотря на решение суда, она не собирается отдавать отцу свою внучку. Говорит, если нужно – всю страну поднимет на защиту. Ведь именно Виталия она считает опасным для детей и виновным в смерти дочери. Искренняя любовь к ребенку или принципиальная борьба за наследство? Что именно сделало 9-летнюю девочку заложницей громкого скандала?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 31 августа в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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