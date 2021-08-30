Говорит Украина: Фиалковые дети образцовой семьи: неожиданное продолжение (эфир от 30.08.2021)

Говорит Украина: Фиалковые дети образцовой семьи: неожиданное продолжение (эфир от 30.08.2021)

30 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Фиалковые дети образцовой семьи: неожиданное продолжение.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Разоблачение жестоких воспитательных методов в доме семейного типа еще в начале августа заставило вздрогнуть сердца украинцев. И история фиолетовых от избиения детей имеет продолжение. В «Говорит Украина» обратились родственники подопечных, которых воспитывают в скандальной приемной семье. О чем в студии расскажет человек, которому удалось заснять сцену избиения одного из воспитанников, Сергея? И какие новые факты выявит полиграф? Продолжение резонансного расследования в выпуске.

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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