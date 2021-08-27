Говорит Украина: Папы белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны? (эфир от 27.08.2021)
27 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Папы белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны?
Когда соседки срочно собирали беременную женщину в больницу, оказалось, что она не имеет даже нижнего белья. На Людмилу одели трусы ее мужа. Теперь все село умоляет спасти младенца - ведь дома его якобы кормят вишневым пивом.
Кто якобы похищал ребенка? Какое кровавое преступление совершила мать девочки? За кого себя выдает отец ребенка и зачем ему пулеметы и топоры?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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