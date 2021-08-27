Говорит Украина: Папы белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны? (эфир от 27.08.2021)

Говорит Украина: Папино белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны? (эфир от 27.08.2021)

27 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Папы белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Год назад госпожа Анна услышала крик на улице - беременна односельчанка Людмила истекала кровью и просила о помощи. Анна и другие соседки побежали помочь и были потрясены увиденным в доме.

Когда соседки срочно собирали беременную женщину в больницу, оказалось, что она не имеет даже нижнего белья. На Людмилу одели трусы ее мужа. Теперь все село умоляет спасти младенца - ведь дома его якобы кормят вишневым пивом.

Кто якобы похищал ребенка? Какое кровавое преступление совершила мать девочки? За кого себя выдает отец ребенка и зачем ему пулеметы и топоры?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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