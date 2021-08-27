Шоу МАСКА 2 сезон: канал Украина рассекретил имена звездных детективов нового сезона

Телеканал «Украина» продолжает раскрывать подробности второго сезона самого популярного и загадочного во всем мире шоу «МАСКА».

Зрители с нетерпением ждут увидеть не только новых героев, но и своих любимцев – суперзвезд-детективов. Сегодня стало известно, что во втором сезоне гипершоу отгадывать звезд, которые спрятались в удивительных масках, будут NK | Настя Каменских, Олег Винник , Оля Полякова и DZIDZIO.

Вместе с ними миллионы поклонников первого сезона грандиозного шоу «МАСКА» пытались рассекретить личности знаменитостей, которые искусно замаскировались во впечатляющих костюмах. На протяжение 12 недель в эфире канала «Украина» они разгадывали подсказки участников, ссорились и мирились, смеялись и плакали, шутили и удивляли зрителей своими талантами. И вскоре они встретятся снова, чтобы вместе со всей Украиной отгадывать звезд, которые спрятались под фантастическими костюмами.

Любимец миллионов Олег Винник и сам побывал под маской в первом сезоне, поэтому не понаслышке знает, как непросто участникам находиться в объемных, тяжелых и жарких костюмах. Но ради зрителей артисты готовы к таким испытаниям.

С удовольствием возвращаюсь в загадочную мистическую атмосферу гипершоу «МАСКА» в ожидании новых бомбастических персонажей и голосов, неожиданных моментов, ярких перевоплощений. А главное – в предвкушении эмоций, которые получаешь на съемочной площадке. Чувствую, что это будет впечатляющий сезон! Конечно же, самое интересное, кто станет победителем, потому что ему достанется больше всех – пройти дистанцию до конца! – отмечает Олег Винник.

МАСКА 2 сезон: канал Украина рассекретил имена звездных детективов нового сезона / пресс-служба

Знаю, что поклонники шоу «МАСКА» с нетерпением ждали возвращения любимого проекта, и я рада объявить зрителям о нашей встрече в новом сезоне уже совсем скоро, – говорит украинская суперстар NK | Настя Каменских. – Не дождусь эфиров, чтобы поделиться впечатлениями с поклонниками от увиденных ярких костюмов и новых героев. Думаю, что на этот раз нас будут пытаться запутать еще больше. Поэтому буду менять стратегию и тактики, чтобы обращать внимание на еще больше деталей и подсказок.

Мегапопулярный DZIDZIO – самый эмоциональный детектив проекта. В прошлый раз ему удалось отгадать несколько своих коллег, которые прятались под масками, а вот сможет ли он справиться с загадками новых героев – увидим вскоре.

Я з нетерпінням чекав повернення гіпершоу «МАСКА» і дуже радий знову стати зірковим детективом! – говорит DZIDZIO. – Знаю, як команда шоу вміє дивувати, тому у мене великі сподівання, що цей сезон буде ще яскравішим, ще неочікуванішим і ще складнішим, що означає – максимально цікавим для детективів та глядачів! Ми знову зберемося разом, щоб зіграти у цікаву гру!

МАСКА 2 сезон: канал Украина рассекретил имена звездных детективов нового сезона / пресс-служба

Не может дождаться встречи с новыми героями и певица Оля Полякова. По ее словам, «МАСКА» – это не просто шоу, это невероятная атмосфера и захватывающая игра.

И я не могу себе отказать в удовольствии принять участие в этом красивом, масштабном, интересном проекте, где я себя чувствую счастливой и мне так хорошо! – убеждает Оля Полякова. – Я получила массу удовольствия в первом сезоне и хочу получать его во втором! Получать и делиться со зрителем! До встречи в «МАСКЕ»!!!

Отметим, во втором сезоне грандиозного проекта «МАСКА» зрители познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев. Одним из них стал таинственный персонаж Скандал. Поклонники шоу уже назвали множество вариантов, кто из звезд может скрываться в этом образе. Ведущим масштабного проекта останется Владимир Остапчук.

Напомним,