Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: ведущий тревел-шоу посетил город, уничтоженный вулканом Везувий
Команда сезона «Чудеса света», который показывает Новый канал, отправилась в итальянский Неаполь и его окрестности.
В 79 году на момент катастрофы в городе жили пять тысяч человек. И все они были уничтожены. Газовые потоки мчались со скоростью в несколько сотен километров в час. Естественно, как бы люди ни прятались, высокие температуры сварили их заживо, – отметил Антон. – Целый город умер буквально за несколько мгновений! Если задуматься, то становится, как минимум, страшно.
Геркуланум – памятник разрушительной силе стихии. Следы извержения, которое произошло почти две тысячи лет назад, город хранит до сих пор.
Раньше колонны были желтого цвета. А теперь они красные – из-за воздействия высоких температур и газа, – добавил ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Но увидеть мы можем лишь малую часть старого Геркуланума, основная часть руин до сих пор находится под современным городом.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!
Напомним,