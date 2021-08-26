Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: ведущий тревел-шоу посетил город, уничтоженный вулканом Везувий

Команда сезона «Чудеса света», который показывает Новый канал, отправилась в итальянский Неаполь и его окрестности.

Жизнь рядом с вулканом – опасна. Особенно, когда речь идет об одном из наиболее разрушительных вулканов в мире – Везувии. Все из вас знают про Помпеи – они известны, раскручены и живут одним днем. Но ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» , которое по субботам показывает Новый канал, Антон Зайцев приехал в городок Геркуланум, который тоже был испепелен этим вулканом.

В 79 году на момент катастрофы в городе жили пять тысяч человек. И все они были уничтожены. Газовые потоки мчались со скоростью в несколько сотен километров в час. Естественно, как бы люди ни прятались, высокие температуры сварили их заживо, – отметил Антон. – Целый город умер буквально за несколько мгновений! Если задуматься, то становится, как минимум, страшно.

Геркуланум – памятник разрушительной силе стихии. Следы извержения, которое произошло почти две тысячи лет назад, город хранит до сих пор.

Раньше колонны были желтого цвета. А теперь они красные – из-за воздействия высоких температур и газа, – добавил ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Но увидеть мы можем лишь малую часть старого Геркуланума, основная часть руин до сих пор находится под современным городом.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

Напомним,