Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: ведущий тревел-шоу посетил город, уничтоженный вулканом Везувий

Эксклюзив 26 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: ведущий тревел-шоу посетил город, уничтоженный вулканом Везувий
Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон
пресс-служба Нового канала

Команда сезона «Чудеса света», который показывает Новый канал, отправилась в итальянский Неаполь и его окрестности.

Читайте такжеЮрий Горбунов с сыном Иваном – на обложке Теленедели: большая фотосессия во дворе дома Юры и Кати
Жизнь рядом с вулканом – опасна. Особенно, когда речь идет об одном из наиболее разрушительных вулканов в мире – Везувии. Все из вас знают про Помпеи – они известны, раскручены и живут одним днем. Но ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал, Антон Зайцев приехал в городок Геркуланум, который тоже был испепелен этим вулканом.

В 79 году на момент катастрофы в городе жили пять тысяч человек. И все они были уничтожены. Газовые потоки мчались со скоростью в несколько сотен километров в час. Естественно, как бы люди ни прятались, высокие температуры сварили их заживо, – отметил Антон. – Целый город умер буквально за несколько мгновений! Если задуматься, то становится, как минимум, страшно.

Геркуланум – памятник разрушительной силе стихии. Следы извержения, которое произошло почти две тысячи лет назад, город хранит до сих пор.

Раньше колонны были желтого цвета. А теперь они красные – из-за воздействия высоких температур и газа, – добавил ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Но увидеть мы можем лишь малую часть старого Геркуланума, основная часть руин до сих пор находится под современным городом.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

Напомним,

Облако тегов

Орел и Решка Новый Канал новости путешествие эксклюзив Орел и решка. Чудеса света Орел и Решка. Чудеса света 2021 Антон Зайцев Орел и Решка. Чудеса света-5 Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон

Материалы по теме

Веганский борщ с запеченными томатами – рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Веганский борщ с запеченными томатами – рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова
Юрий Горбунов с сыном Иваном – на обложке Теленедели: большая фотосессия во дворе дома Юры и Кати
Новости

Юрий Горбунов с сыном Иваном – на обложке Теленедели: большая фотосессия во дворе дома Юры и Кати
Жена Виктора Павлика показала, на кого похож их сын Михаил
Новости

Жена Виктора Павлика показала, на кого похож их сын Михаил
Адская кухня: на проект пришла повар из "Ревизора"
Новости

Адская кухня: на проект пришла повар из "Ревизора"

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK