Орел и Решка. Чудеса света: Анфиса Черных забралась в жерло Везувия
26 августа 2021 15:20
Орел и Решка. Чудеса света: Анфиса Черных забралась в жерло Везувия
пресс-служба Нового канала
Новая ведущая сезона тервел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» Анфиса Черных не смогла сдержать слез, когда почувствовала «дыхание» вулкана.
Стандартный маршрут ведет к обзорной площадке, но по секретным тропам, которые девушке показал гид, они попали в места, недоступные обычным туристам.
На краю пропасти ты ощущаешь себя мелкой песчинкой. Везувий восхищает, - поделилась впечатлениями Анфиса. - В жерле, кстати, тепло, я чувствовала его даже когда просто шла по краю. Было страшно, но ощущение высоты и невесомости того стоили. Затем мы спустились в жерло буквально на пять метров и сразу же почувствовали, насколько там теплее. Еще я увидела «ноздрю» вулкана - небольшую щель, сквозь которую «дышит» Везувий. Почувствовала силу, которая убивает города и людей. И эта сила просто дышала на меня.
Орел и Решка. Чудеса света: Анфиса Черных забралась в жерло Везувия / пресс-служба Нового канала
Возле жерла Везувия стоит лазерный термометр, который снимает показания со дна кратера. Он посылает данные в вулканическую обсерваторию Неаполя. Это отслеживается ежесекундно, каждый день, беспрерывно, - рассказал гид ведущей тревел-шоу. - Везувий - один из самых обследуемых вулканов в мире.
Орел и Решка. Чудеса света: Анфиса Черных забралась в жерло Везувия / пресс-служба Нового канала