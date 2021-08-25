Святослав Вакарчук впервые стал отцом – СМИ рассекречивает маму первенца солиста "Океан Ельзи"

У 46-летнего украинского исполнителя Святослава Вакарчука родился первенец.

Информацию о том, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом , подтвердили в пресс-службе артиста. Представители звезды рассекретили пол малыша и имя. Однако попросили с уважением отнестись к личной жизни пары.

Да, у Святослава родился сын – Иван Святославович Вакарчук. Мальчик назван в честь отца Святослава. Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь, – отметила пресс-секретарь певца.

СМИ тут же начали копать, кто же она – мама сына Вакарчука. ТСН, ссылаясь на свои источники, сообщает, что ею является 39-летняя продюсер одного из ведущих украинских продакшенов Евгения Яцута.

Евгения Яцюта / социальная сеть Facebook

В пресс-служба Святослава Вакарчука данную информацию не опровергают, но и не подтверждают.

Отметим, в июне 2021 года певец развелся со своей супругой Лялей Фонаревой, с которой был вместе более 20 лет. Тогда в Сети поползли слухи, что у Святослава появилась другая женщина. Сам артист ситуацию не комментировал.

Напомним,